3

Алькарас вошел в топ-5 по выигранным подряд матчам на открытом харде

Карлос Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс, победив Григора Димитрова (6:2, 6:3). Теперь его баланс по матчам в сезоне – 13:0.

Испанец одержал 31-ю победу подряд на открытых хардовых кортах. Он не проигрывает начиная с «Мастерса» в Цинциннати в прошлом году.

Это пятая по длине серия побед на открытом харде в Открытой эре:

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Важнее даже то что Карлос выиграл 2 хардовых шлема подряд. Надаль за свою карьеру, например , этого сделать не смог. Карлос феноменален на всех покрытиях, он везде умеет играть.
шестая же получается
А у Синнера действующая серия из 31 победы подряд на крытом харде.
