  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев после выхода в 3-й круг в Индиан-Уэллс: «Очень доволен своим теннисом. Я акклиматизировался»
6

Медведев после выхода в 3-й круг в Индиан-Уэллс: «Очень доволен своим теннисом. Я акклиматизировался»

Медведев рассказал о своем состоянии после выхода в 3-й круг в Индиан-Уэллс.

Даниил Медведев отреагировал на победу над Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Индиан Уэллс. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

Напомним, Медведев приехал на турнир за три дня до этого матча. Он не мог покинуть Дубай раньше из-за закрытия воздушного пространства.

– Оба сета были отличными. Он тяжелый игрок. Наверное, его самая сильная сторона – подача, и мне кажется, что сегодня я хорошо ее нейтрализовывал. И сам хорошо подавал. Было пару геймов, где было чуть-чуть нервно на моей подаче, но я смог их удержать. Очень доволен своим теннисом.

– Очень классный настрой. Ты все время камонил, суперпозитивно обращался к команде, потому что было сложно физически?

– Нет, физически чувствовал себя отлично, хорошо подготовился, на удивление. Я думаю, изначально это был адреналин после поездки [из Дубая]. Не могу сказать, что были вообще дни, где я себя чувствовал ужасно. Понятное дело, первые два дня ты все равно немножко привыкаешь, но и сегодня отлично себя чувствовал. Чуть-чуть больше старался спать днем, потому что по идее вечером себя чувствуешь не очень, но все было в порядке.

– Такое ощущение, что ты хакнул систему. Ты говорил, что сегодня будет самый тяжелый день для акклиматизации. Твоя цитата: главное пережить субботу. Получается, ты ее пережил?

– Да, но я говорю, в итоге отлично себя чувствовал. Уже мало шансов, что завтра я резко буду хотеть спать весь день и буду ужасно себя чувствовать. По идее, я акклиматизировался, поэтому отличное чувство, – поделился Медведев с «Больше!».

Дальше он сыграет с Себастьяном Баесом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
logoATP
logoДаниил Медведев
logoBNP Paribas Open
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Только не говори потом про сильную подачу Баэса. Не поверю.
Это какая-то ирония, про сильную подачу Табило? Или он серьёзно.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Швентек о Муховой: «Она женская версия Федерера»
1 минуту назад
Шелтон, Руне, Пол и Тьен не заявились на «Мастерс» в Монте-Карло, Хуркач сыграет по защищенному рейтингу
29 минут назад
Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»
56 минут назад
Новак Джокович: «Теннисный IQ – это умение находить решение»
сегодня, 14:07
Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»
сегодня, 13:30
У Алькараса 88% побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллс. Более высокий показатель только у Коннорса
сегодня, 13:09
Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»
сегодня, 12:13
Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»
сегодня, 11:15
Индиан-Уэллс (WTA). 4-й круг. Соболенко сыграет с Осакой, Паолини – с Гибсон, Анисимова встретится с Мбоко, Носкова – с Эалой
сегодня, 10:50
Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Синнер сыграет с Фонсекой, Зверев – с Тиафу, Оже-Альяссим встретится с Фисом, Давидович-Фокина – с Тьеном
сегодня, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем