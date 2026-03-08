Медведев после выхода в 3-й круг в Индиан-Уэллс: «Очень доволен своим теннисом. Я акклиматизировался»

Медведев рассказал о своем состоянии после выхода в 3-й круг в Индиан-Уэллс.

Даниил Медведев отреагировал на победу над Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Индиан Уэллс. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

Напомним, Медведев приехал на турнир за три дня до этого матча. Он не мог покинуть Дубай раньше из-за закрытия воздушного пространства.

– Оба сета были отличными. Он тяжелый игрок. Наверное, его самая сильная сторона – подача, и мне кажется, что сегодня я хорошо ее нейтрализовывал. И сам хорошо подавал. Было пару геймов, где было чуть-чуть нервно на моей подаче, но я смог их удержать. Очень доволен своим теннисом.

– Очень классный настрой. Ты все время камонил, суперпозитивно обращался к команде, потому что было сложно физически?

– Нет, физически чувствовал себя отлично, хорошо подготовился, на удивление. Я думаю, изначально это был адреналин после поездки [из Дубая]. Не могу сказать, что были вообще дни, где я себя чувствовал ужасно. Понятное дело, первые два дня ты все равно немножко привыкаешь, но и сегодня отлично себя чувствовал. Чуть-чуть больше старался спать днем, потому что по идее вечером себя чувствуешь не очень, но все было в порядке.

– Такое ощущение, что ты хакнул систему. Ты говорил, что сегодня будет самый тяжелый день для акклиматизации. Твоя цитата: главное пережить субботу. Получается, ты ее пережил?

– Да, но я говорю, в итоге отлично себя чувствовал. Уже мало шансов, что завтра я резко буду хотеть спать весь день и буду ужасно себя чувствовать. По идее, я акклиматизировался, поэтому отличное чувство, – поделился Медведев с «Больше!».

Дальше он сыграет с Себастьяном Баесом.