Рублев второй год подряд проиграл на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс

17-я ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Россиянин уступил №38 мирового рейтинга Габриэлю Диалло – 7:6(4), 6:7(1), 3:6.

Рублев второй год подряд проигрывает на старте этого турнира. Он также впервые с октября 2025-го проиграл два матча подряд соперникам не из топ-20, причем до этого у него была серия побед над ними из шести матчей.