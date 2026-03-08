Медведев – восьмой игрок в истории, заработавший за карьеру более $50 млн

11-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс, обыграв Алехандро Табило со счетом 6:4, 6:2.

Медведев стал восьмым игроком в истории, который получил за карьеру более 50 млн долларов призовых. Он уже заработал за этот турнир 61 865 долларов, и после его окончания призовые за карьеру составят не менее 50 000 522 долларов.

Выше него в списке только Новак Джокович , Рафаэль Надаль , Роджер Федерер , Энди Маррей , Карлос Алькарас , Александр Зверев и Янник Синнер .