Медведев – восьмой игрок в истории, заработавший за карьеру более $50 млн
11-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс, обыграв Алехандро Табило со счетом 6:4, 6:2.
Медведев стал восьмым игроком в истории, который получил за карьеру более 50 млн долларов призовых. Он уже заработал за этот турнир 61 865 долларов, и после его окончания призовые за карьеру составят не менее 50 000 522 долларов.
Выше него в списке только Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Энди Маррей, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Янник Синнер.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Интересно на каком месте в истории Даниил по выплаченным штрафам? Наверное в топ-5 входит)
тоже подумал, это с учётом выплаченных штрафов или нет? Ведь призовые выплачивают за вычетом штрафов, т.е. правильнее вычитывать и получится поменьше 50млн. А если учли штрафы, то цыплят по осени считают: ему всего-лишь нужно проиграть следующий матч и выкинуть малейший, но типичный при поражениях фартель, чтобы сумма опустилась ниже столь красивой цифры. Но, надеюсь, перестанет выкидывать фартели и вернётся к высокому уровню игры вместо них.
