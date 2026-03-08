Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Александр Бублик стартовал с победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Казахстанец обыграл 62-ю ракетку мира и лаки-лузера Вита Копршиву со счетом 3:6, 7:6(3), 6:2.

В этом сезоне Бублик выиграл все девять встреч с игроками не из топ-50.

За выход в четвертый круг казахстанец поборется с №117 мирового рейтинга и квалифаером Ринки Хиджикатой.