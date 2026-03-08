Медведев выиграл пятый матч подряд

Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Россиянин обыграл Алехандро Табило со счетом 6:4, 6:2.

Медведев, взявший на прошлой неделе титул в Дубае, продлил серию побед до пяти матчей. На этом турнире он выиграл стартовый матч восьмой раз подряд.

Дальше 11-я ракетка мира встретится с Себастьяном Баесом, у которого ведет в личке 1:0.