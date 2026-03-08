Мирра Андреева одержала 100-ю победу в карьере – быстрее всех после Гауфф
18-летняя Мирра Андреева во втором круге в Индиан-Уэллс разгромила Солану Сьерру – 6:0, 6:0.
Для восьмой ракетки мира эта победа стала 100-й в карьере на уровне WTA. Андреева достигла этой отметки в возрасте 18 лет, 10 месяцев и 7 дней.
Она стала самой молодой теннисисткой, одержавшей 100 побед в туре со времен Коко Гауфф. Американка достигла этой отметки на Australian Open-2023, когда ей было 18 лет, 10 месяцев и 5 дней.
Гауфф и Андреева – две самые молодые теннисистки, одержавшие 100 побед в туре с 2010 года. В XXI веке моложе них на момент сотой победы была только Каролин Возняцки в 2009-м.
В этом сезоне баланс Андреевой составляет 12:4, а за карьеру – 100:45.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
Стечение обстоятельств, двух дней не хватило
Стечение обстоятельств, двух дней не хватило
или одной победы раньше
Ура!🥎
Самое время одержать первую победу над Гауфф!
Кто нибудь объяснит, откуда у Андреевой за три года в туре 45 поражений?
Кто нибудь объяснит, откуда у Андреевой за три года в туре 45 поражений?
Ну сколько они в год играют турниров? Ну штук по 15-20...Вылет с каждого = 1 поражение:) Все просто
Только где Гауфф по титулам, а где Мирра. У одной 2 ярчайших победы ТБШ, вторая до туалета наперегонки с тренером бегает...
