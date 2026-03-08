Мирра Андреева впервые повесила двойную баранку на уровне основного тура
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева во втором круге в Индиан-Уэллс разгромила Солану Сьерру – 6:0, 6:0 за 50 минут.
Россиянка второй раз в карьере выиграла матч, не отдав ни гейма. Первый был в 2022 году на 25-тысячнике ITF.
В этом году она выиграла уже пятый сет с баранкой.
Андреева стала четвертым тинейджером, выигравшим матч с двумя баранками на турнирах категории WTA 1000. Ранее это удавалось Мэдисон Киз в Майами в 2013-м, Донне Векич в Дохе в 2016-м и Иге Швентек в Риме в 2021-м.
Дальше действующая чемпионка сыграет с Катериной Синяковой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
52 процента первая подача у Мирры не весело
Как сказал Аркадий Дворкович, когда Медведев не пошел на второй срок: "Нет поводов для радости".
В таком матче это ни о чём не говорит.
Вот что собачка Рэсси животворящая делает)
Пожождите, она еще немного подрастет — и соперников Мирры прямо на корте загрызать будет. А то со времен поклонника Штеффи ничего такого не было. Народ явно соскучился по зрелищам.
Да возможно, там все по расписанию выгул, кормешка, нет времени на корте прохлождаться
С почином, дальше - больше!
Чем на корте занималась Сьера, неизвестно)
Мячики Мирре подавала, отличная тренировка!
Её зажало нехило
Вот и пришла к ней расплата за баранку.,куча ошибок, подачи нет ,ей нужен парень и ребёнок 🚼.
