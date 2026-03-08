12

Мирра Андреева впервые повесила двойную баранку на уровне основного тура

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева во втором круге в Индиан-Уэллс разгромила Солану Сьерру – 6:0, 6:0 за 50 минут.

Россиянка второй раз в карьере выиграла матч, не отдав ни гейма. Первый был в 2022 году на 25-тысячнике ITF.

В этом году она выиграла уже пятый сет с баранкой.

Андреева стала четвертым тинейджером, выигравшим матч с двумя баранками на турнирах категории WTA 1000. Ранее это удавалось Мэдисон Киз в Майами в 2013-м, Донне Векич в Дохе в 2016-м и Иге Швентек в Риме в 2021-м.

Дальше действующая чемпионка сыграет с Катериной Синяковой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
52 процента первая подача у Мирры не весело
Ответ Ivan Stasuk
52 процента первая подача у Мирры не весело
Как сказал Аркадий Дворкович, когда Медведев не пошел на второй срок: "Нет поводов для радости".
Ответ Ivan Stasuk
52 процента первая подача у Мирры не весело
В таком матче это ни о чём не говорит.
Вот что собачка Рэсси животворящая делает)
Ответ vitcold
Вот что собачка Рэсси животворящая делает)
Пожождите, она еще немного подрастет — и соперников Мирры прямо на корте загрызать будет. А то со времен поклонника Штеффи ничего такого не было. Народ явно соскучился по зрелищам.
Ответ vitcold
Вот что собачка Рэсси животворящая делает)
Да возможно, там все по расписанию выгул, кормешка, нет времени на корте прохлождаться
С почином, дальше - больше!
Чем на корте занималась Сьера, неизвестно)
Ответ Vitalii-Just
Чем на корте занималась Сьера, неизвестно)
Мячики Мирре подавала, отличная тренировка!
Ответ Vitalii-Just
Чем на корте занималась Сьера, неизвестно)
Её зажало нехило
Вот и пришла к ней расплата за баранку.,куча ошибок, подачи нет ,ей нужен парень и ребёнок 🚼.
15 января, 08:44
