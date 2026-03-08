Мирра Андреева впервые повесила двойную баранку на уровне основного тура

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева во втором круге в Индиан-Уэллс разгромила Солану Сьерру – 6:0, 6:0 за 50 минут.

Россиянка второй раз в карьере выиграла матч, не отдав ни гейма. Первый был в 2022 году на 25-тысячнике ITF .

В этом году она выиграла уже пятый сет с баранкой.

Андреева стала четвертым тинейджером, выигравшим матч с двумя баранками на турнирах категории WTA 1000. Ранее это удавалось Мэдисон Киз в Майами в 2013-м, Донне Векич в Дохе в 2016-м и Иге Швентек в Риме в 2021-м.

Дальше действующая чемпионка сыграет с Катериной Синяковой .