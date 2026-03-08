Алькарас после победы над Димитровым написал на камере: «Индиан-Уэллс, я так тебя люблю!»

Алькарас оставил послание на камере после победы над Димитровым.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Григора Димитрова во втором круге в Индиан-Уэллс – 6:2, 6:3.

Для испанца это 13-я победа подряд. В этом сезоне он еще не проигрывал.

После матча Алькарас написал на камере: «Индиан-Уэллс, я так тебя люблю! :)».

За выход в 1/8 финала чемпион Australian Open поборется с Артуром Риндеркнешем.