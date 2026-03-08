Хачанов упустил двойной матчбол против Фонсеки
Карен Хачанов во втором круге в Индиан-Уэллс проиграл Жоао Фонсеке – 6:4, 6:7(7), 4:6.
На тай-брейке второго сета россиянин сначала уступал 1:4, а потом упустил двойной матчбол.
Теперь Фонсека сыграет с Томми Полом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
А так то, Карен даже шансы на победу неплохие имел...
Да и Рублев по сопротивлялся 2 сета.
Медведев и вовсе победил! Впрочем, Даниил любит играть сериями, так что, после титула в Дубае, у него настроение явно боевое. Да и титул в Брисбене был не давно. Как и Алматы.
3 титула за последние 3-4 месяца игры - осьминог более-менее пришел в себя.