Хачанов упустил двойной матчбол против Фонсеки

Карен Хачанов во втором круге в Индиан-Уэллс проиграл Жоао Фонсеке – 6:4, 6:7(7), 4:6.

На тай-брейке второго сета россиянин сначала уступал 1:4, а потом упустил двойной матчбол.

Теперь Фонсека сыграет с Томми Полом .