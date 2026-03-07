Фото
3

Матч Рууда и Шевченко был прерван, потому что зрителю на трибунах стало плохо

Матч Каспера Рууда и Александра Шевченко в Индиан-Уэллс прервали из-за недомогания болельщика.

Это произошло при счете 2:0 40:15 на подаче норвежца. Игроки ждали несколько минут, пока зрителю оказывали медицинскую помощь.

После паузы Рууд взял сет со счетом 6:1.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Шевченко
logoATP
происшествия
logoКаспер Рууд
logoBNP Paribas Open
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чувак бабла слил ,я рядом сидел ,он на Шевченко всё поставил ,а рууддд взял и выиграл.,вы же знаете рууда ,видно сейчас деньги нужны на младенца.
А когда зрителю на трибуне сделали хорошо, то матч тоже прерывают?
Ответ Bdv68
А когда зрителю на трибуне сделали хорошо, то матч тоже прерывают?
Мурад?
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шелтон, Руне, Пол и Тьен не заявились на «Мастерс» в Монте-Карло, Хуркач сыграет по защищенному рейтингу
28 минут назад
Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»
55 минут назад
Новак Джокович: «Теннисный IQ – это умение находить решение»
сегодня, 14:07
Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»
сегодня, 13:30
У Алькараса 88% побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллс. Более высокий показатель только у Коннорса
сегодня, 13:09
Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»
сегодня, 12:13
Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»
сегодня, 11:15
Индиан-Уэллс (WTA). 4-й круг. Соболенко сыграет с Осакой, Паолини – с Гибсон, Анисимова встретится с Мбоко, Носкова – с Эалой
сегодня, 10:50
Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Синнер сыграет с Фонсекой, Зверев – с Тиафу, Оже-Альяссим встретится с Фисом, Давидович-Фокина – с Тьеном
сегодня, 10:44
Евгений Кафельников: «У Андреевой прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте»
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем