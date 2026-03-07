Матч Рууда и Шевченко был прерван, потому что зрителю на трибунах стало плохо
Матч Каспера Рууда и Александра Шевченко в Индиан-Уэллс прервали из-за недомогания болельщика.
Это произошло при счете 2:0 40:15 на подаче норвежца. Игроки ждали несколько минут, пока зрителю оказывали медицинскую помощь.
После паузы Рууд взял сет со счетом 6:1.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Чувак бабла слил ,я рядом сидел ,он на Шевченко всё поставил ,а рууддд взял и выиграл.,вы же знаете рууда ,видно сейчас деньги нужны на младенца.
А когда зрителю на трибуне сделали хорошо, то матч тоже прерывают?
А когда зрителю на трибуне сделали хорошо, то матч тоже прерывают?
Мурад?
