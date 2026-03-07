  • Спортс
  • Веснина о помолвке Соболенко: «Для любой девушки это очень важный шаг в жизни. Не удивлюсь, если на этом фоне она выиграет Индиан-Уэллс»
Веснина о помолвке Соболенко: «Для любой девушки это очень важный шаг в жизни. Не удивлюсь, если на этом фоне она выиграет Индиан-Уэллс»

Экс-первая ракетка мира в паре Елена Веснина высказалась о новом статусе Арины Соболенко. Перед турниром в Индиан-Уэллс ее бойфренд Георгиос Франгулис сделал ей предложение. 

«Это будет для Арины мощный импульс играть еще лучше. Возможно, у нее вырастут уже крылья за спиной. Для любой девушки это очень важный шаг в жизни, тем более Арина этого очень хотела и намекала. Очень важный этап.

Для ее тенниса это будет только в плюс. Не удивлюсь, если на фоне предложения Соболенко выиграет Индиан-Уэллс», – цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Соболенко и Франгулис встречаются с 2024 года.

Соболенко добилась своего и получила кольцо с огромным бриллиантом

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
"Для любой девушки это очень важный шаг в жизни" - хочет сказать, что для нее это был важный шаг и, что она не хуже других
На этом фоне она его точно не выйграет! Есть такое эмоциональное выгорание, думаю для женского тенниса это очень важно!
"импульс играть еще лучше"
С чего вдруг? Она может начать играть еще смелее, думая что теперь любой мяч будет попадать в линию и никак иначе. Но думать о теннисе она явно станет меньше.
Особенно когда у нее такая эмоциональная реакция... по мне так она не сможет в трудный момент собраться и, возможно, во время игры будет парить в облаках... особенно когда взгляд будет падать на кольцо, в котором она играет ))
