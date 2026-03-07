Веснина о помолвке Соболенко: «Для любой девушки это очень важный шаг в жизни. Не удивлюсь, если на этом фоне она выиграет Индиан-Уэллс»
Веснина: не удивлюсь, если на фоне помолвки Соболенко выиграет Индиан-Уэллс.
Экс-первая ракетка мира в паре Елена Веснина высказалась о новом статусе Арины Соболенко. Перед турниром в Индиан-Уэллс ее бойфренд Георгиос Франгулис сделал ей предложение.
«Это будет для Арины мощный импульс играть еще лучше. Возможно, у нее вырастут уже крылья за спиной. Для любой девушки это очень важный шаг в жизни, тем более Арина этого очень хотела и намекала. Очень важный этап.
Для ее тенниса это будет только в плюс. Не удивлюсь, если на фоне предложения Соболенко выиграет Индиан-Уэллс», – цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».
Соболенко и Франгулис встречаются с 2024 года.
Соболенко добилась своего и получила кольцо с огромным бриллиантом
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
С чего вдруг? Она может начать играть еще смелее, думая что теперь любой мяч будет попадать в линию и никак иначе. Но думать о теннисе она явно станет меньше.
Особенно когда у нее такая эмоциональная реакция... по мне так она не сможет в трудный момент собраться и, возможно, во время игры будет парить в облаках... особенно когда взгляд будет падать на кольцо, в котором она играет ))