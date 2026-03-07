  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Зверев о том, что Радукану часто меняет тренеров: «У нас разные взгляды. Меня уже 28 лет тренирует один человек»
6

Зверев о том, что Радукану часто меняет тренеров: «У нас разные взгляды. Меня уже 28 лет тренирует один человек»

Зверев высказался о перестановках в команде Радукану.

Александр Зверев прокомментировал частые перестановки в команде чемпионки US Open-2021 Эммы Радукану. В январе она перестала работать с Франсиско Ройгом.

«Думаю, Эмма – просто особый случай. Она мне нравится и как теннисистка, и как человек, но, мне кажется, у нас разные взгляды [на тренерскую работу]. Меня уже 28 лет тренирует один человек», – сказал Зверев, имея в виду своего отца Александр Зверев-старший.

По словам немца, вопрос выбора тренера для каждого игрока очень личный.

«Это очень специфическая тема, и каждый воспринимает ее по-своему. В конечном счете в Индиан-Уэллс у Эммы есть тренер – Марк Петчи. Все зависит от нее. Это вопрос индивидуальности, здесь нет правильного ответа».

Также Зверева спросили, смог бы он сам стать хорошим тренером.

«Я стал бы отличным», – с улыбкой ответил трехкратный финалист турниров «Большого шлема».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoЭмма Радукану
logoATP
logoBNP Paribas Open
logoWTA
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ну, если судить по шлемам ...
Ответ Sergey Dymov
ну, если судить по шлемам ...
Это не показатель
Радакуну даже не топ игрок
Ответ zzzeeerrrooo
Это не показатель Радакуну даже не топ игрок
Это важный (важнейший) показатель в итоге карьеры. А в моменте вы правы.
Радукану обладательница шлема и никто не вспомнит, какая там была сетка,
Зверев просто тоже отличный игрок, на что-то претендовавший, каких были сотни.
Может в этом и причина отсутствия Шлемов, что не меняешь тренеров.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Зверев: «Победа на «Большом шлеме» – единственное достижение, которое осталось»
7 марта, 07:48
Зверев о худшем совете от тренера: «Кое-кто попытался изменить мою подачу. Я прислушался и потом мучился полтора года»
6 марта, 17:34
Рекомендуем
Главные новости
Шелтон, Руне, Пол и Тьен не заявились на «Мастерс» в Монте-Карло, Хуркач сыграет по защищенному рейтингу
27 минут назад
Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»
54 минуты назад
Новак Джокович: «Теннисный IQ – это умение находить решение»
сегодня, 14:07
Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»
сегодня, 13:30
У Алькараса 88% побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллс. Более высокий показатель только у Коннорса
сегодня, 13:09
Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»
сегодня, 12:13
Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»
сегодня, 11:15
Индиан-Уэллс (WTA). 4-й круг. Соболенко сыграет с Осакой, Паолини – с Гибсон, Анисимова встретится с Мбоко, Носкова – с Эалой
сегодня, 10:50
Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Синнер сыграет с Фонсекой, Зверев – с Тиафу, Оже-Альяссим встретится с Фисом, Давидович-Фокина – с Тьеном
сегодня, 10:44
Евгений Кафельников: «У Андреевой прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте»
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем