Зверев о том, что Радукану часто меняет тренеров: «У нас разные взгляды. Меня уже 28 лет тренирует один человек»

Зверев высказался о перестановках в команде Радукану.

Александр Зверев прокомментировал частые перестановки в команде чемпионки US Open-2021 Эммы Радукану . В январе она перестала работать с Франсиско Ройгом.

«Думаю, Эмма – просто особый случай. Она мне нравится и как теннисистка, и как человек, но, мне кажется, у нас разные взгляды [на тренерскую работу]. Меня уже 28 лет тренирует один человек», – сказал Зверев, имея в виду своего отца Александр Зверев-старший.

По словам немца, вопрос выбора тренера для каждого игрока очень личный.

«Это очень специфическая тема, и каждый воспринимает ее по-своему. В конечном счете в Индиан-Уэллс у Эммы есть тренер – Марк Петчи. Все зависит от нее. Это вопрос индивидуальности, здесь нет правильного ответа».

Также Зверева спросили, смог бы он сам стать хорошим тренером.

«Я стал бы отличным», – с улыбкой ответил трехкратный финалист турниров «Большого шлема».