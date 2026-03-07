Вашеро и Берреттини начнут грунтовый сезон в Марракеше, Вавринка – четвертый запасной
Вашеро и Берреттини сыграют в Марракеше, Вавринка – четвертый в списке запасных.
Стала известна заявка турнира ATP 250 в Марракеше, который стартует 30 марта.
В Марокко планируют выступить:
действующий чемпион Лучано Дардери (21);
Тэллон Грикспор (25);
Валентин Вашеро (26);
Томаш Махач (50);
Лоренцо Сонего (61);
чемпион-2024 Маттео Берреттини (66).
По защищенному рейтингу на турнир заявился Шан Цзюньчэн. Чемпион-2010 Стэн Вавринка – четвертый в списке запасных.
Полностью список здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
