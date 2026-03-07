Александрова, Шнайдер, Калинская и Анисимова заявились на турнир в Чарлстоне, Пегула будет защищать титул
Три россиянки сыграют на грунтовом пятисотнике в Чарлстоне.
Стала известна заявка грунтового турнира WTA 500 в Чарлстоне, который пройдет с 30 марта по 5 апреля.
В Южной Каролине планируют сыграть:
действующая чемпионка Джессика Пегула (5);
Аманда Анисимова (6);
Екатерина Александрова (11);
чемпионка-2022 Белинда Бенчич (12);
чемпионка-2019 Мэдисон Киз (15);
Ива Йович (18);
Диана Шнайдер (20);
Анна Калинская (22);
чемпионка-2017 Дарья Касаткина (60).
