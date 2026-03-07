  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Александрова, Шнайдер, Калинская и Анисимова заявились на турнир в Чарлстоне, Пегула будет защищать титул
0

Александрова, Шнайдер, Калинская и Анисимова заявились на турнир в Чарлстоне, Пегула будет защищать титул

Три россиянки сыграют на грунтовом пятисотнике в Чарлстоне.

Стала известна заявка грунтового турнира WTA 500 в Чарлстоне, который пройдет с 30 марта по 5 апреля. 

В Южной Каролине планируют сыграть:

Полностью список здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoБелинда Бенчич
logoАманда Анисимова
logoЕкатерина Александрова
logoМэдисон Киз
logoИва Йович
logoДарья Касаткина
logoДиана Шнайдер
logoCredit One Charleston Open
logoАнна Калинская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шелтон, Руне, Пол и Тьен не заявились на «Мастерс» в Монте-Карло, Хуркач сыграет по защищенному рейтингу
27 минут назад
Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»
54 минуты назад
Новак Джокович: «Теннисный IQ – это умение находить решение»
сегодня, 14:07
Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»
сегодня, 13:30
У Алькараса 88% побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллс. Более высокий показатель только у Коннорса
сегодня, 13:09
Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»
сегодня, 12:13
Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»
сегодня, 11:15
Индиан-Уэллс (WTA). 4-й круг. Соболенко сыграет с Осакой, Паолини – с Гибсон, Анисимова встретится с Мбоко, Носкова – с Эалой
сегодня, 10:50
Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Синнер сыграет с Фонсекой, Зверев – с Тиафу, Оже-Альяссим встретится с Фисом, Давидович-Фокина – с Тьеном
сегодня, 10:44
Евгений Кафельников: «У Андреевой прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте»
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем