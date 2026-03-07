0

Арина Соболенко: «Сейчас я не представляю себя без тренера»

Арина Соболенко рассказала, что с трудом представляет себя без тренера на данный момент.

Первую ракетку мира тренируют Антон Дубров и Макс Мирный.

Эмма Радукану говорила о возможности какое-то время обходиться без тренера. Можете представить период в карьере, когда у вас не будет тренера рядом?

– Да, я прямо сейчас готова уволить их всех (смеется).

Нет, если серьезно, думаю, лично для меня это было бы тяжело. Даже несмотря на то, что я ментально сильная, для меня важно чувствовать поддержку, видеть свою команду на трибунах и просто иметь рядом своих людей.

Поэтому сейчас я не представляю себя без тренера. Да, я умная, я знаю теннис, можно сказать, многое понимаю сама, но при этом не люблю приходить на тренировку и организовывать весь процесс самостоятельно. Это просто отнимает слишком много энергии.

Мне нужен тренер, который распланирует тренировку, заставит меня выполнять нужные упражнения, чтобы единственное, о чем я думала, – это теннис. А не о том, какое упражнение делать сегодня и над чем именно работать.

Для меня это было бы сложно. Но мне кажется, что у Эммы было много трудностей с поиском подходящего тренера. Возможно, для нее сейчас действительно полезно взять небольшую паузу и не спешить приглашать в команду кого попало. Это может только создать больше проблем и неуверенности, когда рядом нет «своего» человека.

Думаю, для нее это может быть хорошим решением на данный момент, но, конечно, в итоге у нее все равно появится тренер. Просто нужно очень внимательно выбрать человека, которого она пригласит в команду, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
