Джокович в шутку попросил автограф у Андреевой, но она не узнала его и отказала
Новак Джокович во время медиадня в Индиан-Уэллс попросил автограф у Мирры Андреевой, однако она сначала не поняла, кто к ней обращается.
Россиянка подписывала сувениры для болельщиков, когда Джокович издалека спросил: «Можешь расписаться для меня?» Андреева, не разобравшись, кто именно говорит, несколько раз смущенно ответила: «Нет, нет, нет, нет».
Лишь спустя несколько секунд она осознала, что с ней говорил 24-кратный чемпион «Больших шлемов».
«О боже, я не ожидала этого. Я подумала: кто вообще такое спрашивает? А потом поняла, что мне стоило согласиться и спросить, где он хочет получить автограф», – сказала Андреева.
Позже во время другой части медиадня Джокович снова нашел россиянку и в шутку сказал: «Ты от меня не убежишь».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
Агент наверно долго думал как ещё привлечь внимание, когда нет результатов
Андреева: "опять цыгане гадать приходили", ненавижу, *****, цыган
