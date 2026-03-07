Джокович в шутку попросил автограф у Андреевой, но она не узнала его и отказала

Новак Джокович во время медиадня в Индиан-Уэллс попросил автограф у Мирры Андреевой , однако она сначала не поняла, кто к ней обращается.

Россиянка подписывала сувениры для болельщиков, когда Джокович издалека спросил: «Можешь расписаться для меня?» Андреева, не разобравшись, кто именно говорит, несколько раз смущенно ответила: «Нет, нет, нет, нет».

Лишь спустя несколько секунд она осознала, что с ней говорил 24-кратный чемпион «Больших шлемов».

«О боже, я не ожидала этого. Я подумала: кто вообще такое спрашивает? А потом поняла, что мне стоило согласиться и спросить, где он хочет получить автограф», – сказала Андреева.

Позже во время другой части медиадня Джокович снова нашел россиянку и в шутку сказал: «Ты от меня не убежишь».