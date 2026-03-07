Сегодня 78-летие Шамиля Тарпищева

Сегодня исполнилось 78 лет президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву .

Тарпищев был капитаном сборной СССР (1974-1991) и СНГ (1992) в Кубке Дэвиса, а в 1997-м стал капитаном сборной России. Он занимает этот пост дольше всех в истории турнира. Под его руководством мужская сборная трижды выиграла турнир (2002, 2006, 2021). В 2021-м Тарпищев провел 100-ю встречу в качестве капитана.

С 1978 по 1980-й он возглавлял женскую сборную СССР в Кубке Федерации.

С 1996-го Тарпищев – член Международного олимпийского комитета. В середине марта пройдут выборы, где предложено переизбрать его в члены организации.

С 1999-го Тарпищев руководит ФТР . В декабре 2024-го был переизбран президентом на четырехлетний срок.