Мбоко об Андреевой: «Не особо воспринимаю Мирру как соперницу. Она просто моя подруга, играющая на том же уровне, что и я»

Мбоко об Андреевой: мы обе болеем друг за друга и всегда поддерживаем друг друга.

Виктория Мбоко после выхода в третий круг в Индиан-Уэллс высказалась о дружбе и соперничестве с Миррой Андреевой.

– Я говорил об этом с Миррой Андреевой. У вас был очень хороший матч по ходу ближневосточной серии, и при этом вы дружите. Насколько важно иметь в туре человека, который одновременно может быть соперницей и другом, особенно в таком юном возрасте? 

– Честно говоря, не особо воспринимаю ее как соперницу. Она просто моя подруга, играющая на том же уровне, что и я. Мне кажется, мы обе болеем друг за друга и всегда поддерживаем друг друга.

Здорово, когда рядом есть игроки твоего возраста, с которыми ты вырос и с которыми играл на протяжении многих лет. Ты давно их знаешь и можешь в каком-то смысле лучше их понимать.

Надеюсь, в будущем мы продолжим играть друг против друга и будем подталкивать друг друга становиться лучше. Она очень приятная девушка, и я всегда желаю ей только всего самого хорошего.

– Здесь вы еще и играете вместе пару. Планируете чаще выступать вместе в этом сезоне?

– Все получилось довольно случайно. Честно говоря, я вообще не планировала играть здесь пару, но она спросила меня в самый последний момент. Я подумала: почему бы и нет, можно провести еще несколько матчей.

Думаю, будет весело. Она отлично играет в паре и уже добилась хороших результатов. А я только начинаю осваиваться в парном разряде и пытаюсь найти свою игру, поэтому стараюсь проводить как можно больше матчей, когда есть возможность. Посмотрим, как получится, – сказала Мбоко на пресс-конферении.

В первом матче канадка и россиянка обыграли чемпионок Australian Open Элизу Мертенс и Чжай Шуай – 6:4, 4:6, 10-8.

Честно говоря, играет Мирра пока не очень. Посмотрим, что в одиночке сегодня покажет. Если не просплю.)
Вообще глупо мериться результатами пока, обе играют примерно на одном уровне прямо сейчас, ну а дальше посмотрим.
наши звёздочки МиМбо
