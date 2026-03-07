Милан с 2028 года будет принимать травяной турнир ATP 250 (Corriere della Sera)

В Италии появится новый турнир ATP.

В Милане может появиться новый травяной турнир ATP 250. Его запуск планируется на 2028 год, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, Федерация тенниса Италии приобрела лицензию на проведение турнира, который сейчас проходит в Брюсселе. Стоимость сделки – 24 миллиона долларов плюс 10% комиссии ATP.

Ожидается, что новый турнир будет проводиться на траве сразу после «Ролан Гаррос ». В перспективе организаторы рассчитывают повысить его категорию до ATP 500.