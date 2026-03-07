  • Спортс
  • Новак Джокович: «Моя дочь сейчас буквально влюблена в фигурное катание – теперь мы в каждом городе стараемся найти каток»
Новак Джокович: «Моя дочь сейчас буквально влюблена в фигурное катание – теперь мы в каждом городе стараемся найти каток»

Джокович рассказал о дружбе с Дончичем и походе на матч «Лейкерс».

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился впечатлениями от посещения Олимпиады в Милане. 

«Зимние Олимпийские игры – для меня это вообще первый подобный опыт в жизни. Конечно, я участвовал в летних Олимпиадах, но на зимних никогда раньше не был.

Моя дочь сейчас буквально влюблена в фигурное катание – теперь мы в каждом городе стараемся найти каток.

Честно говоря, было очень интересно наблюдать за спортсменами мирового уровня в зимних видах спорта – видеть, как они исполняют свое мастерство на высочайшем уровне. Это произвело на меня огромное впечатление.

Как спортсмен я всегда испытываю большое уважение и восхищение тем, что делают атлеты».

О походе на матч «Лейкерс»

«Баскетбол – один из моих любимых видов, если не самый любимый после тенниса и ракеточных дисциплин. Я всегда следил за Евролигой и НБА. А «Лейкерс» – это все-таки «Лейкерс». Каждый раз, когда удается провести пару дней в Лос-Анджелесе перед Индиан-Уэллс, я стараюсь сходить на их матч.

Тем более сейчас там играет мой друг Лука Дончич. Он один из двух суперзвезд команды – второй, конечно, Леброн Джеймс. Было невероятно увидеть их игру вживую. Они выдали потрясающий матч. А после игры мы еще немного пообщались и хорошо провели время», – сказал Джокович.

Как Джокович кайфовал на Олимпиаде – нашел югославский значок и опешил от Малинина

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @SkySportsTennis
