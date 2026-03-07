Появился новый ракурс эпизода с Рыбакиной на церемонии в Индиан-Уэллс – организатор пытался положить руку ниже ее талии
Появилось новое фото эпизода с Рыбакиной на награждении в Индиан-Уэллс.
Появился новый ракурс эпизода с участием Елены Рыбакиной во время церемонии награждения на выставочном турнире Eisenhower Cup в Индиан-Уэллс.
На снимке видно, что один из организаторов турнира – вице-президент компании Eisenhower Health Дэвид Ренкер – во время общей фотосессии попытался положить руку ниже талии теннисистки.
Ранее сообщалось, что в момент награждения Ренкер попытался обнять Рыбакину за талию, однако третья ракетка мира сразу же убрала его руку. После этого мужчина отошел в сторону, и фотосессия продолжилась.
Напомним, казахстанка выиграла выставочный турнир вместе с Тэйлором Фрицем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Даже если рука была на талии Рыбакиной, но ей стало некомфортно, она имеет полное право эту руку убрать. Что она и сделала, при этом том без всяких истерик и раздувания ситуации.
Хотя если бы была бы на ее месте какая-нибудь американка или актриса без оскара Осака, то мужика прямо на месте отменили бы без суда и следствия)