  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Появился новый ракурс эпизода с Рыбакиной на церемонии в Индиан-Уэллс – организатор пытался положить руку ниже ее талии
Фото
28

Появился новый ракурс эпизода с Рыбакиной на церемонии в Индиан-Уэллс – организатор пытался положить руку ниже ее талии

Появилось новое фото эпизода с Рыбакиной на награждении в Индиан-Уэллс.

Появился новый ракурс эпизода с участием Елены Рыбакиной во время церемонии награждения на выставочном турнире Eisenhower Cup в Индиан-Уэллс.

На снимке видно, что один из организаторов турнира – вице-президент компании Eisenhower Health Дэвид Ренкер – во время общей фотосессии попытался положить руку ниже талии теннисистки.

Ранее сообщалось, что в момент награждения Ренкер попытался обнять Рыбакину за талию, однако третья ракетка мира сразу же убрала его руку. После этого мужчина отошел в сторону, и фотосессия продолжилась.

Напомним, казахстанка выиграла выставочный турнир вместе с Тэйлором Фрицем.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЕлена Рыбакина
logoТэйлор Фриц
logoBNP Paribas Open
происшествия
logoWTA
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что за бред, как можно приводить в доказательство фото, может рука была в движении и поднималась вверх. Где видео
Ответ darksidemood
Что за бред, как можно приводить в доказательство фото, может рука была в движении и поднималась вверх. Где видео
Самое смешное что теперь этого деда везде отменят из за выдуманной причины
Ответ darksidemood
Что за бред, как можно приводить в доказательство фото, может рука была в движении и поднималась вверх. Где видео
Если было так безобидно она бы не отводила
Этот поц есть в файлах Эпштейна?
Деда обидели, он для этого собственно турнир и организовывал((
А потом окажется были камеры в женских раздевалках на турнире))
Сказочный...
А такие дискуссии были, не борщит ли Лена, он же просто для общего фото руку на талию положил, что такого итд
Когда руку скинули он понес её вниз и технично убрал и отошел на оригинальном фото , это скорее стоп кадр того момента
Почему судью не пригласили на Вар просмотр, чтобы увидеть была рука или нет
У каждого человека свои личные границы и интимная дистанция.
Даже если рука была на талии Рыбакиной, но ей стало некомфортно, она имеет полное право эту руку убрать. Что она и сделала, при этом том без всяких истерик и раздувания ситуации.
Хотя если бы была бы на ее месте какая-нибудь американка или актриса без оскара Осака, то мужика прямо на месте отменили бы без суда и следствия)
Паршиво выглядит, конечно
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
5 марта, 20:51Видео
Рыбакина и Фриц второй год подряд стали чемпионами выставочного микста в Индиан-Уэллс
4 марта, 07:45
Рекомендуем
Главные новости
Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»
24 минуты назад
Новак Джокович: «Теннисный IQ – это умение находить решение»
52 минуты назад
Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»
сегодня, 13:30
У Алькараса 88% побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллс. Более высокий показатель только у Коннорса
сегодня, 13:09
Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»
сегодня, 12:13
Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»
сегодня, 11:15
Индиан-Уэллс (WTA). 4-й круг. Соболенко сыграет с Осакой, Паолини – с Гибсон, Анисимова встретится с Мбоко, Носкова – с Эалой
сегодня, 10:50
Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Синнер сыграет с Фонсекой, Зверев – с Тиафу, Оже-Альяссим встретится с Фисом, Давидович-Фокина – с Тьеном
сегодня, 10:44
Евгений Кафельников: «У Андреевой прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте»
сегодня, 10:32
Даниил Медведев: «В этом году корт в Индиан-Уэллс быстрее. Можно выигрывать очки с подачи»
сегодня, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем