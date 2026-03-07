Появился новый ракурс эпизода с Рыбакиной на церемонии в Индиан-Уэллс – организатор пытался положить руку ниже ее талии

Появилось новое фото эпизода с Рыбакиной на награждении в Индиан-Уэллс.

Появился новый ракурс эпизода с участием Елены Рыбакиной во время церемонии награждения на выставочном турнире Eisenhower Cup в Индиан-Уэллс.

На снимке видно, что один из организаторов турнира – вице-президент компании Eisenhower Health Дэвид Ренкер – во время общей фотосессии попытался положить руку ниже талии теннисистки.

Ранее сообщалось, что в момент награждения Ренкер попытался обнять Рыбакину за талию, однако третья ракетка мира сразу же убрала его руку. После этого мужчина отошел в сторону, и фотосессия продолжилась.

Напомним, казахстанка выиграла выставочный турнир вместе с Тэйлором Фрицем .