Гауфф о том, могла ли бы она играть без тренера: «Не думаю, что у меня хорошо бы получилось»

Гауфф: хорошо, когда рядом есть тренер.

Коко Гауфф после выхода в третий круг в Индиан-Уэллс рассказала, могла бы она выступать без тренера.

– Эмма Радукану говорила о том, что иногда рассматривает возможность выступлений без постоянного тренера. Ты когда-нибудь думала о таком варианте?

– Не думаю, что у меня хорошо бы получилось (улыбается). Хотя бывают турниры, когда я почти не слушаю тренера, так что, возможно, это уже немного похоже на коучинг самой себя.

Но если серьезно, лично для меня важно иметь какое-то направление в работе. Команда, которая у меня сейчас, не перегружает меня подсказками. Они дают мне возможность самой обдумывать происходящее. Например, сегодня я ни разу не посмотрела в свой бокс за советом – обычно мне именно так и комфортнее играть.

В целом, думаю, хорошо, когда рядом есть тренер. Но каждый игрок устроен по-своему. Есть теннисисты, которые могут успешно выступать и без него, а кому-то достаточно человека, который совмещает роли спарринг-партнера и тренера.

Но с учетом всех изменений, которые я сейчас вношу в свою игру, без тренера я, наверное, довольно быстро бы запуталась, – сказала Гауфф на пресс-конференции.