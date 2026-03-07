  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф о том, могла ли бы она играть без тренера: «Не думаю, что у меня хорошо бы получилось»
0

Гауфф о том, могла ли бы она играть без тренера: «Не думаю, что у меня хорошо бы получилось»

Гауфф: хорошо, когда рядом есть тренер.

Коко Гауфф после выхода в третий круг в Индиан-Уэллс рассказала, могла бы она выступать без тренера.

Эмма Радукану говорила о том, что иногда рассматривает возможность выступлений без постоянного тренера. Ты когда-нибудь думала о таком варианте?

– Не думаю, что у меня хорошо бы получилось (улыбается). Хотя бывают турниры, когда я почти не слушаю тренера, так что, возможно, это уже немного похоже на коучинг самой себя.

Но если серьезно, лично для меня важно иметь какое-то направление в работе. Команда, которая у меня сейчас, не перегружает меня подсказками. Они дают мне возможность самой обдумывать происходящее. Например, сегодня я ни разу не посмотрела в свой бокс за советом – обычно мне именно так и комфортнее играть.

В целом, думаю, хорошо, когда рядом есть тренер. Но каждый игрок устроен по-своему. Есть теннисисты, которые могут успешно выступать и без него, а кому-то достаточно человека, который совмещает роли спарринг-партнера и тренера.

Но с учетом всех изменений, которые я сейчас вношу в свою игру, без тренера я, наверное, довольно быстро бы запуталась, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКоко Гауфф
logoWTA
logoBNP Paribas Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Радукану о расставании с Ройгом: «Это он решил прекратить сотрудничество»
6 марта, 20:06
Коко Гауфф: «Мой тренер застрял на Ближнем Востоке, и я не знаю, получится ли у него уехать»
4 марта, 12:30
Рекомендуем
Главные новости
Шелтон, Руне, Пол и Тьен не заявились на «Мастерс» в Монте-Карло, Хуркач сыграет по защищенному рейтингу
26 минут назад
Алькарас об уровне соперников: «Иногда устаю от того, что в каждом раунде играю против Федерера»
53 минуты назад
Новак Джокович: «Теннисный IQ – это умение находить решение»
сегодня, 14:07
Мирра Андреева: «Серена даже после поражений в финалах «Шлемов» улыбалась и радовалась за соперницу. Мне стоит это перенять»
сегодня, 13:30
У Алькараса 88% побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллс. Более высокий показатель только у Коннорса
сегодня, 13:09
Елена Веснина: «Мирра должна была выигрывать в двух сетах, но нервы. В концовке она играла не в свой теннис, а в теннис соперницы»
сегодня, 12:13
Дрэйпер о матче с Джоковичем: «Мне нужно будет сыграть очень хорошо и не упускать свои шансы»
сегодня, 11:15
Индиан-Уэллс (WTA). 4-й круг. Соболенко сыграет с Осакой, Паолини – с Гибсон, Анисимова встретится с Мбоко, Носкова – с Эалой
сегодня, 10:50
Индиан-Уэллс (ATP). 4-й круг. Синнер сыграет с Фонсекой, Зверев – с Тиафу, Оже-Альяссим встретится с Фисом, Давидович-Фокина – с Тьеном
сегодня, 10:44
Евгений Кафельников: «У Андреевой прогресса нет – это самое главное. Она стоит на месте»
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем