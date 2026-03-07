1

Монфис о последнем в карьере матче в Индиан-Уэллс: «Немного грустно»

Гаэль Монфис прокомментировал поражение от Феликса Оже-Альяссима во втором круге в Индиан-Уэллс – 7:6(5), 3:6, 4:6.

Француз, проводящий последний сезон в карьере, попрощался с турниром в Калифорнии.

– Был непростой матч. Играть против Феликса всегда тяжело. Феликс – игрок топ-10, и сейчас он в отличной форме, так что против него никогда не бывает легко. Но, думаю, я неплохо поборолся. Старался оказывать на него максимально возможное давление и заставить его работать в каждом розыгрыше.

– Расскажите, что этот турнир значит для вас, что вам в нем нравится, и поделитесь эмоциями, которые вы испытали, когда на стадионе все зрители встали, провожая вас.

– Для меня это невероятный турнир. Немного грустно… Я обычно не склонен к таким эмоциям, но все же есть легкая грусть. Когда я впервые приехал сюда в 2005 году, у меня была возможность привезти с собой маму. Будучи ребенком, я всегда мечтал играть на крупных турнирах – при больших трибунах, на больших аренах. И этот турнир с самого первого дня полностью соответствовал всем моим ожиданиям.

Инфраструктура здесь просто потрясающая. За два десятилетия я увидел, как турнир менялся и развивался, и это было впечатляюще. С годами менялось и мое отношение к нему. Сначала я приезжал совсем молодым, с друзьями, потом уже как профессионал с большой командой. Позже – с семьей, а затем и с дочерью и родителями.

Я был очень рад получить wild card, потому что это один из турниров, где я сыграл больше всего матчей. И это не случайно – здесь я всегда чувствовал себя комфортно, – сказал Монфис на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Спасибо за красивый теннис, был на матче когда ты великого федю грохнул...
