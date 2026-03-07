Анисимова об угрозах в адрес игроков: «Как можно остановить безумцев? Я не знаю»
Аманда Анисимова рассказала, сталкивалась ли с угрозами, которые за последнюю неделю получали несколько игроков. Лукреция Стефанини и Панна Удварди сообщили, что им присылали фото оружия и угрожали членам их семей.
«У Панны был очень страшный пост. Я бы никому такого не пожелала – это безумие, это ужасно и очень страшно. По-моему, она не спала перед матчем.
Я надеюсь, что существуют меры безопасности. Судя по тому, что я прочитала, ей помогли. Это самое важное.
Как можно остановить безумцев? Я не знаю. Самое важное, что есть правила и меры безопасности – а больше мы ничего сделать не можем.
Я подобных угроз не получала. По-моему, я вообще никогда раньше такого не видела».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
это типа можно написать условной Анисимой "найс бубс" и она это прочтёт?
хм
им чё вообще делать нечего, кроме как читать это всё?.
Уровнем своей игры они не могут его привлечь потому что ничего из себя не представляют, поэтому приходится только так
Всем же хочется славы внимания подписчиков и спонсорских контрактов