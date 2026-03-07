Анисимова об угрозах в адрес игроков: «Как можно остановить безумцев? Я не знаю»

Аманда Анисимова рассказала, сталкивалась ли с угрозами, которые за последнюю неделю получали несколько игроков. Лукреция Стефанини и Панна Удварди сообщили, что им присылали фото оружия и угрожали членам их семей.

«У Панны был очень страшный пост . Я бы никому такого не пожелала – это безумие, это ужасно и очень страшно. По-моему, она не спала перед матчем.

Я надеюсь, что существуют меры безопасности. Судя по тому, что я прочитала, ей помогли. Это самое важное.

Как можно остановить безумцев? Я не знаю. Самое важное, что есть правила и меры безопасности – а больше мы ничего сделать не можем.

Я подобных угроз не получала. По-моему, я вообще никогда раньше такого не видела».