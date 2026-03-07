Янник Синнер: «Стараюсь стать физически сильнее»
Янник Синнер прокомментировал состояние после победы во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:1, 6:1 против Далибора Сврчины.
«Психологически я в порядке. Я спокоен, расслаблен. Но еще я очень рад соревноваться. Мы с командой очень много работали – много часов на корте, много часов в тренажерке. Я стараюсь стать сильнее физически.
У нас были сдвоенные тренировки, почти без выходных».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
В 2-х словах: приготовили новую высокоэффективную мазь.
В 2-х словах: приготовили новую высокоэффективную мазь.
С Панорамиксом будет работать
чуть больше клостебола и всё будет возможно
Прекрасная физическая форма за счет использования отличной фармы под железобетонной крышей - вот ключ к успеху настоящего мафиозо
