  • Александр Зверев: «Победа на «Большом шлеме» – единственное достижение, которое осталось»
13

Зверев о победе на «Большом шлеме»: может быть, наш метод не работает.

Александр Зверев прокомментировал то, что так и не выиграл турнир «Большого шлема». 

«Мы с командой садимся и обсуждаем, что мы 10 лет стоим в топ-5, но не достигли главного. Победа на «Большом шлеме» – единственное, что осталось. Может быть, наш метод не работает. Мы стараемся быть агрессивнее, больше рисковать, может быть, принимать некоторые поражения – как против Кецмановича в Акапулько. Но важнее всего играть правильно. 

Я все равно очень доволен тем, как начал год». 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TennisONEApp
13 комментариев
У тебя была супер возможность в Австралии...больше может и не повезти. Но ты как обычно
У тебя была супер возможность в Австралии...больше может и не повезти. Но ты как обычно
Да какая там Австралия. Юс опен 2020. Ты ведешь два сета и брейк в третьем в финале у грунтовика( и в данном случае это не Надаль). Но, все равно не можешь взять шлем. Если это не лучшая возможность выиграть ТБШ, тогда я не знаю какие условия были нужны.
Да какая там Австралия. Юс опен 2020. Ты ведешь два сета и брейк в третьем в финале у грунтовика( и в данном случае это не Надаль). Но, все равно не можешь взять шлем. Если это не лучшая возможность выиграть ТБШ, тогда я не знаю какие условия были нужны.
Он ещё в пятом сете вёл 5-3, но не подал на матч. Да, это был его лучший шанс в карьере, однозначно.
а как на счёт того, чтобы ещё стать и Первой Ракеткой Мира ?!
А первая строчка рейтинга ?
Не надо строить иллюзий не будет разочарования, академик Абалкин...
Проигрыш финала Тиму в 2020 году на USO ему будет представляться до конца жизни, если не возьмет титул ТБШ.
Рекомендуем