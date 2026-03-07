Александр Зверев: «Победа на «Большом шлеме» – единственное достижение, которое осталось»

Зверев о победе на «Большом шлеме»: может быть, наш метод не работает.

Александр Зверев прокомментировал то, что так и не выиграл турнир «Большого шлема».

«Мы с командой садимся и обсуждаем, что мы 10 лет стоим в топ-5, но не достигли главного. Победа на «Большом шлеме» – единственное, что осталось. Может быть, наш метод не работает. Мы стараемся быть агрессивнее, больше рисковать, может быть, принимать некоторые поражения – как против Кецмановича в Акапулько. Но важнее всего играть правильно.

Я все равно очень доволен тем, как начал год».