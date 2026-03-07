6

Александрова проиграла четвертый матч подряд

Екатерина Александрова проиграла во втором круге в Индиан-Уэллс.

11-я ракетка мира Екатерина Александрова проиграла Талии Гибсон во втором круге тысячника в Индиан-Уэллс. Она уступила №112 Талии Гибсон со счетом 3:6, 5:7. 

Для Александровой это четвертое поражение подряд. Последний матч россиянка выиграла в начале февраля в Абу-Даби. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
Реабилитировалась Екатерина Александрова в паре с Софьей Кенин, обе насобирали поражений, и наконец-то выиграли.
феномен.
вот вроде ничего особо не выигрывает, далеко не проходит на крупных турнирах, но стабильно в топ 15.
вот как выглядит грамотный фарминг очков на водокачках
Ответ Vadim Vadim_1116553755
феномен. вот вроде ничего особо не выигрывает, далеко не проходит на крупных турнирах, но стабильно в топ 15. вот как выглядит грамотный фарминг очков на водокачках
Она и в прошлом году в это время не выигрывала, 1 круг на обеих амер-тысячниках, очки защищать не нужно, поэтому крепко сидит на 11 месте рейтинга....факт, что могла приподняться, но видимо не судьба
А вот тут материала не будет. Это про Мирру легко писать: аккумулировал все Г в сети, накропал статейку. А тут поработать надо. А работать журналисты спортс не привыкли. Гонорары получать привыкли, работать - не привыкли.
Для женщин это стало нормой. Как будто те кто зашли в 20, поделились на турниры и сезоны. Пока молодые не подрастут или кто-то не выстрелит то так и продолжат…
Практически в каждом гейме обоих сетов имела брейкпойнты, реализация аховая
