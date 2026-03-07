Александрова проиграла четвертый матч подряд
Екатерина Александрова проиграла во втором круге в Индиан-Уэллс.
11-я ракетка мира Екатерина Александрова проиграла Талии Гибсон во втором круге тысячника в Индиан-Уэллс. Она уступила №112 Талии Гибсон со счетом 3:6, 5:7.
Для Александровой это четвертое поражение подряд. Последний матч россиянка выиграла в начале февраля в Абу-Даби.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
вот вроде ничего особо не выигрывает, далеко не проходит на крупных турнирах, но стабильно в топ 15.
вот как выглядит грамотный фарминг очков на водокачках