Соболенко о том, что играет в обручальном кольце: «Мне комфортно, кольцо сверкает, и я надеюсь, что соперницу алмазы тоже отвлекают»

Соболенко об обручальном кольце: надеюсь, соперницу алмазы отвлекают.

Арина Соболенко рассказала, каково играть в обручальном кольце. Перед турниром в Индиан-Уэллс ее бойфренд Георгиос Франгулис сделал ей предложение.

Во втором круге Соболенко обыграла Химено Сакатсуме – 6:4, 6:2.

«Мы перепроверили, можно ли потерять алмаз во время матча – невозможно. Так что я была уверена. Мне комфортно, кольцо сверкает, и я надеюсь, что соперницу алмазы тоже отвлекают».

Соболенко добилась своего и получила кольцо с огромным бриллиантом