Соболенко о том, что играет в обручальном кольце: «Мне комфортно, кольцо сверкает, и я надеюсь, что соперницу алмазы тоже отвлекают»
Соболенко об обручальном кольце: надеюсь, соперницу алмазы отвлекают.
Арина Соболенко рассказала, каково играть в обручальном кольце. Перед турниром в Индиан-Уэллс ее бойфренд Георгиос Франгулис сделал ей предложение.
Во втором круге Соболенко обыграла Химено Сакатсуме – 6:4, 6:2.
«Мы перепроверили, можно ли потерять алмаз во время матча – невозможно. Так что я была уверена. Мне комфортно, кольцо сверкает, и я надеюсь, что соперницу алмазы тоже отвлекают».
Соболенко добилась своего и получила кольцо с огромным бриллиантом
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @BNPPARIBASOPEN
14 комментариев
Сами хотели также но не сложилось
Еще и гордится, хвастается....
Женщины это не понимают?