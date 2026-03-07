  • Спортс
  • Соболенко о том, что играет в обручальном кольце: «Мне комфортно, кольцо сверкает, и я надеюсь, что соперницу алмазы тоже отвлекают»
Соболенко о том, что играет в обручальном кольце: «Мне комфортно, кольцо сверкает, и я надеюсь, что соперницу алмазы тоже отвлекают»

Арина Соболенко рассказала, каково играть в обручальном кольце. Перед турниром в Индиан-Уэллс ее бойфренд Георгиос Франгулис сделал ей предложение. 

Во втором круге Соболенко обыграла Химено Сакатсуме – 6:4, 6:2.

«Мы перепроверили, можно ли потерять алмаз во время матча – невозможно. Так что я была уверена. Мне комфортно, кольцо сверкает, и я надеюсь, что соперницу алмазы тоже отвлекают». 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @BNPPARIBASOPEN
Можно вырваться из колхоза,но очень трудно вырвать колхоз из себя)
А можно быть ноунеймом, ничего не добиться, лежать у мамы на диване и пытаться самоутвердиться за счет злостных комментариев в сети и попыток вогнать чужую жизнь в свои рамки и правила.
Ты можешь выиграть Турниры большого шлема, стать #1 в мире, заработать десятки миллионов долларов, стать лицом Gucci, получить обручальное кольцо за 3 млн долл от бразильского миллионера, НО! Если совет скуфов со Sports.ru решил что ты колхозница, то ты колхозница)
Они даже не понимают как она их тролит 😁
Зависть
Сами хотели также но не сложилось
Потом какая нибудь Юля Путинцева как зарядит мячом прямо в кольцо, вот смеху то будет
А если зарядит Рыбакина, Анисимова или Остапенко, может быть еще смешнее, все болдевочки этот бриллиант искать будут
Наденет кольцо на очередное противостояние мужчины против женщины, и Бен Шелтон расщепит его на такие мелкие частички что его уже никто не найдет
Это же мерзко - выставлять напоказ драгоценности, да еще и говорить что они будут мешать соперницам в спортивной игре.
Еще и гордится, хвастается....
Женщины это не понимают?
А то остальные женщины не носят драгоценности и не выставляют их напоказ
Кичуха зашкварная. Пошло
Точное в ленте попалось - "колхозница"
