  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
Видео
35

Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс

Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения.

Третья ракетка мира Елена Рыбакина не позволила одному из организаторов выставочного турнира микстов в Индиан-Уэллс положить ей руку на талию.

Ситуация произошла во время церемонии награждения на Кубке Эйзенхауэра, который выиграла его вместе с Тэйлором Фрицем. Во время фотосессии Дэвид Ренкер, вице-президент компании Eisenhower Health, попытался положить руку на талию Рыбакиной, но казахстанка тут же ее убрала. После этого Ренкер отошел от теннисистки.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
видео
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
logoBNP Paribas Open
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Старый извращенец:)
Ответ Дэннис Молинарев
Старый извращенец:)
Почему извращенец? Он же не к Фрицу подкатывал :)
Спортс теннис проснулся, и "оперативно" поведал об инциденте, который все уже успели обсудить.
Ответ Павел Игнатов_1116604261
Спортс теннис проснулся, и "оперативно" поведал об инциденте, который все уже успели обсудить.
Подскажите, а где еще можно следить за новостями тенниса? А только только на спортсе читаю
Ответ Aleksey 2025
Подскажите, а где еще можно следить за новостями тенниса? А только только на спортсе читаю
чемпионат. Или в телеграме - теннистдрот, больше, праймспорттеннис.
Седовласый шалунишка.
Бедолагу щас в порошок сотрут
Во первых это уже не талия.
Во вторых не знаю кто этот седой звудень, но так прилюдно под камеры позволять себе такое. Был бы тренером еще куда ни шло.
Девушка правильная, повела себя согласно воспитанию культурного пространства в котором живёт
Ответ Claudio_ Caniggia
Во первых это уже не талия. Во вторых не знаю кто этот седой звудень, но так прилюдно под камеры позволять себе такое. Был бы тренером еще куда ни шло. Девушка правильная, повела себя согласно воспитанию культурного пространства в котором живёт
А жить с мужчиной на 14 лет старше до замужества - это правильно, согласно воспитанию культурного пространства? Как будто бы кто-то знает, как ее воспитывали
Ответ Иван Корзун
А жить с мужчиной на 14 лет старше до замужества - это правильно, согласно воспитанию культурного пространства? Как будто бы кто-то знает, как ее воспитывали
Сделал вывод исходя из того что она из Казахстана, а там знаю не понаслышке всякие тянущиеся ручки противоположного пола не в чести. А вот зачем тревожишься по поводу мужчины на 14 старше себя совершенно непонятно, она же не в арабском мире проживает слава богу, где это дело под запретом.
Камон. Я этот видос еще вчера видел. У вас что-то с актуальностью не очень
Ответ xqystfsf7s
Камон. Я этот видос еще вчера видел. У вас что-то с актуальностью не очень
А я вот только сейчас увидел, здесь. В чём проблема-то? Реально из-за этого нужно такой комментарий оставлять? Просто я очень переживаю за людей: очень много всё таки убогих, жалких... Это понимаешь, когда листаешь ниже новостей и начинаешь читать комментарии. А я ведь живу с вами, может именно Вы и не смогли нормально дорожку почистить от снега во дворе. Сам очистил как нужно с детьми, они более умные и толковые.
Ответ Петрович
А я вот только сейчас увидел, здесь. В чём проблема-то? Реально из-за этого нужно такой комментарий оставлять? Просто я очень переживаю за людей: очень много всё таки убогих, жалких... Это понимаешь, когда листаешь ниже новостей и начинаешь читать комментарии. А я ведь живу с вами, может именно Вы и не смогли нормально дорожку почистить от снега во дворе. Сам очистил как нужно с детьми, они более умные и толковые.
лол
Ничего удивительного, вспоминая эпизод с главой вта на итоговом. Рыбакина такая - молчаливая, но демонстративная :) если ей что-то не нравится, она не скажет, но будут знаки :)
Мне кажется это она абьюзит Вукова😅
Дерзкая 🦈
Ответ Hardy
Мне кажется это она абьюзит Вукова😅 Дерзкая 🦈
Так она его и абьюзила.
Всё сделала, как и подобает казашке, молодец)
Рыбакина девушка видная, красивая. Надо держать в руках 😁 себя конечно. Все должно в рамках приличия быть.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джокович о том, может ли Алькарас выиграть 41 матч подряд: «Да. Он так хорош, что может забрать титул любого турнира, где он играет»
21 минуту назад
Пегула после победы над Векич: «Она немного ослепляла меня своими бриллиантами. Может быть, поэтому я какое-то время не могла попасть в корт»
46 минут назад
Джокович в течение 22 сезонов выигрывает хотя бы матч на «Мастерсах» – это рекорд
сегодня, 09:08
Алькарас вошел в топ-5 по выигранным подряд матчам на открытом харде
сегодня, 08:35
Медведев после выхода в 3-й круг в Индиан-Уэллс: «Очень доволен своим теннисом. Я акклиматизировался»
сегодня, 07:54
Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева, Швентек, Рыбакина, Калинская, Соболенко, Пегула вышли в 3-й круг, Самсонова, Шнайдер выбыли
сегодня, 07:25
Рублев второй год подряд проиграл на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:58
Медведев – восьмой игрок в истории, заработавший за карьеру более $50 млн
сегодня, 06:48
Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Бублик, Алькарас, Синнер, Джокович вышли в 3-й круг, Рублев, Хачанов, Эмбер выбыли
сегодня, 06:32
Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем