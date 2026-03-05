Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс

Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения.

Третья ракетка мира Елена Рыбакина не позволила одному из организаторов выставочного турнира микстов в Индиан-Уэллс положить ей руку на талию.

Ситуация произошла во время церемонии награждения на Кубке Эйзенхауэра, который выиграла его вместе с Тэйлором Фрицем. Во время фотосессии Дэвид Ренкер, вице-президент компании Eisenhower Health, попытался положить руку на талию Рыбакиной, но казахстанка тут же ее убрала. После этого Ренкер отошел от теннисистки.