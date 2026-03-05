Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»

Бадоса рассказала, что надо учесть перед тем, как вводить пятисетовики у женщин.

Паула Бадоса прокомментировала возможное появление пятисетовиков у женщин.

Ранее бывший директор Australian Open Крэйг Тайли предлагал ввести такой финал на турнире начиная с четвертьфиналов.

«Я считаю, что мы готовы к тому, чтобы справляться с пятисетовиками.

Мы ежедневно тренируемся, и мы делаем это всю жизнь. Я считаю, что теннис и действующие спортсменки очень сильны, и мы очень спрогрессировали с течением времени. Так что, думаю, мы готовы. Но нужно будет решить вопросы с расписанием и восстановлением, а это непросто.

И еще, мне кажется, люди забывают о том, с чем женщинам приходится сталкиваться. А это, например, гормональные моменты и проблемы с энергией. С этим очень тяжело справляться. Мы особо не говорим об этой теме, но она существует. Для нас она существует. Мужчинам с таким сталкиваться не приходится. Но я разговариваю с другими игроками, и даже я сама с этим борюсь и я страдаю от этого. Так что об этом тоже стоит подумать.

Перед тем, как принять такое решение, нужно учесть много факторов. И я не знаю, могу ли я тут рассуждать, потому что я, очевидно, много раз получала травмы. Так что, может быть, для меня было бы лучше сыграть три гейма или что-то в этом роде! (смеется)

Но обсуждение идет. Посмотрим, что будет».