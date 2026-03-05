  • Спортс
  • Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»
9

Бадоса рассказала, что надо учесть перед тем, как вводить пятисетовики у женщин.

Паула Бадоса прокомментировала возможное появление пятисетовиков у женщин.

Ранее бывший директор Australian Open Крэйг Тайли предлагал ввести такой финал на турнире начиная с четвертьфиналов.

«Я считаю, что мы готовы к тому, чтобы справляться с пятисетовиками.

Мы ежедневно тренируемся, и мы делаем это всю жизнь. Я считаю, что теннис и действующие спортсменки очень сильны, и мы очень спрогрессировали с течением времени. Так что, думаю, мы готовы. Но нужно будет решить вопросы с расписанием и восстановлением, а это непросто.

И еще, мне кажется, люди забывают о том, с чем женщинам приходится сталкиваться. А это, например, гормональные моменты и проблемы с энергией. С этим очень тяжело справляться. Мы особо не говорим об этой теме, но она существует. Для нас она существует. Мужчинам с таким сталкиваться не приходится. Но я разговариваю с другими игроками, и даже я сама с этим борюсь и я страдаю от этого. Так что об этом тоже стоит подумать. 

Перед тем, как принять такое решение, нужно учесть много факторов. И я не знаю, могу ли я тут рассуждать, потому что я, очевидно, много раз получала травмы. Так что, может быть, для меня было бы лучше сыграть три гейма или что-то в этом роде! (смеется)

Но обсуждение идет. Посмотрим, что будет».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennishead
9 комментариев
Ну то есть готовы, но не совсем
Бадоса 3 сета играть не готова, но 5 то точно выдержим
Ответ thunder9dok
Бадоса 3 сета играть не готова, но 5 то точно выдержим
С ее болячками да 5, не потянет.
На понт берут. Типа, если не откупитесь, то мы в ЭТО пять сетов будем играть. Упаси Боже увидеть.
О, женщина вспомнила, что она женщина и имеет право на сокращенный рабочий день
Кто это вы? Снятие через матч, Паула...
Вопрос о матчах в 5 сетов стоило бы поднимать, пеняя женщинам на нынешний "легкий заработок", только в том случае, когда мужчины станут играть три сета так же долго, как это частенько происходит в WTA-туре. Но что-то на турнирах ATP не видно матчей продолжительностью от 3 1/2 до 4 часов...
