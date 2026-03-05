Каспер Рууд: «Рождение дочери пошло мне на пользу»

Рууд: рождение дочери пошло мне на пользу.

13-я ракетка мира Каспер Рууд рассказал, как на него повлияло отцовство.

Напомним, 30 января у него и его жены Марии Галлигани родилась дочь.

«Появление дочери поменяло вообще весь уклад моей жизни. И я думаю, что сейчас все изменилось только в лучшую сторону.

Это невероятное чувство. Когда я играю в теннис, когда я на работе, когда я занимаюсь своими делами, я действительно выкладываюсь на все 100%. А потом я провожу свободное время с ребенком и женой, и это дает огромное внутреннее удовлетворение. В ближайшие годы, надеюсь, станет чуть-чуть полегче и получится найти баланс между личной жизнью, работой и, конечно же, отдыхом. Но он все равно, какой-никакой, уже есть.

Рождение дочери пошло мне на пользу. Я думаю, что со временем будет только лучше. Я с нетерпением жду этого отрезка в своей жизни. Но теннис, конечно, останется, не то, чтобы железным приоритетом, но я буду делать все, что в моих силах каждый день, чтобы стать лучшим игроком, показывать лучшие результаты в матчах. Но почти все свободное время я буду проводить с семьей в ближайшие годы уж точно. Я счастлив, что все это произошло», – поделился норвежец с «Больше!».