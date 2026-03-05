  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»
11

Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»

Джокович рассказал, почему продолжает играть в теннис.

38-летний Новак Джокович рассказал, почему продолжает играть в теннис.

«Последние пару лет мне все чаще задают вопросы о том, как долго я хочу играть, зачем я играю и все такое.

Конечно, есть цели и задачи, которые всегда остаются неизменными. Ты хочешь выиграть, поэтому хочешь взять еще один титул – надеюсь, еще один «Большой шлем». И я был близок к этому в Австралии.

Конечно, для меня это потрясающий старт года, учитывая, что я не мог выйти в финал «Шлема» с «Уимблдона»-2024 – в прошлом году я на каждом проиграл или Синнеру, или Алькарасу. Так что было невероятно победить Синнера в пяти сетах. Это был один из самых эпичных матчей для меня в Австралии за последнее время. А потом я провел еще один замечательный матч с Карлосом, который был просто слишком хорош в конце. Для меня это феноменальный результат. Я доказал и себе, и другим, что я по-прежнему могу соревноваться на самом высоком уровне и побеждать этих ребят.

Я руководствуюсь такой логикой: почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт, красивая игра, высокий уровень и мотивация? У меня нет четкого расписания – так же, как это было и предыдущие пару лет. В целом все строится вокруг «Шлемов». Я выбираю, где я хочу сыграть, не только с точки зрения тенниса, но и эмоционально. Я смотрю на то, что вдохновляет меня приехать.

Индиан-Уэллс всегда был местом, куда я рад вернуться и где мне очень нравится играть. Последние десять лет у меня не было тут впечатляющих результатов, но первые десять лет карьеры этот турнир был для меня одним из лучших.

Я очень наслаждаюсь азартом соревнований. Мне по-прежнему нравится выходить на корт перед болельщиками и бороться за победу. Я все еще третья ракетка мира, так что, думаю, все не так уж плохо, если смотреть на рейтинг, результаты и выступления.

Я все еще конкурентоспособен. У меня все еще есть этот боевой настрой, и я хочу продолжать до тех пор, пока он у меня будет».

Помимо этого, серб поделился тем, как себя чувствует перед началом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно. Но это результат ежедневных усилий. Думаю, я наработал очень хорошую базу во время предсезонной подготовки. Такую же хорошую, как в последние три-четыре года.

Но, конечно, сезон очень длинный. Ты постоянно приспосабливаешься, и у тебя все время всплывает что-то, с чем нужно разбираться и справляться. К счастью, нет ничего серьезного, что могло бы помешать мне сыграть на этом турнире. Даже наоборот, я чувствую себя хорошо. У тебя всегда есть что-то, что надо контролировать, но в целом все хорошо», – рассказал Джокович на пресс-конференции.

Секреты долголетия Новака Джоковича

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoATP
logoBNP Paribas Open
logoНовак Джокович
logoAustralian Open
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вавринка в 40 играет по кайфу, хотя шансов на титулы совсем минимальны, при этом многие радуются, что он может выдать перфоманс в отдельном матче.

Новак без Карася и Синнера до сих пор бы клепал шлемы, а так имеет шансы при большой удаче, но его постоянно отправляют на пенсию)
Почему бы и не играть, если тебя так любят и ждут)
Когда стоит выбор смотреть матч с участием Новака или Яника, Карлоса, или допустим Зверева Руда конечно я выбираю Новака даже если он будет играть со второй сотней по рейтингу, потому каждый его матч это просто отвал башки!
Ответ iamveterok
Когда стоит выбор смотреть матч с участием Новака или Яника, Карлоса, или допустим Зверева Руда конечно я выбираю Новака даже если он будет играть со второй сотней по рейтингу, потому каждый его матч это просто отвал башки!
100%
Одно удовольствие смотреть матчи Новака
Ответ iamveterok
Когда стоит выбор смотреть матч с участием Новака или Яника, Карлоса, или допустим Зверева Руда конечно я выбираю Новака даже если он будет играть со второй сотней по рейтингу, потому каждый его матч это просто отвал башки!
Мазохизм никто не отменял
Почему не играть, если есть желание, здоровье позволяет и результаты хорошие есть
Ноле в роли Феда образца 2012-16го года. Но с мизерными шансами на 2017й в силу возраста
Спасибо за это, Император!
все настоящие почитатели тенниса только рады этому,
ну а хейтерам остается только на де.мо исходить от злобы и ненависти 😁
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джокович о том, может ли Алькарас выиграть 41 матч подряд: «Да. Он так хорош, что может забрать титул любого турнира, где он играет»
28 минут назад
Пегула после победы над Векич: «Она немного ослепляла меня своими бриллиантами. Может быть, поэтому я какое-то время не могла попасть в корт»
53 минуты назад
Джокович в течение 22 сезонов выигрывает хотя бы матч на «Мастерсах» – это рекорд
сегодня, 09:08
Алькарас вошел в топ-5 по выигранным подряд матчам на открытом харде
сегодня, 08:35
Медведев после выхода в 3-й круг в Индиан-Уэллс: «Очень доволен своим теннисом. Я акклиматизировался»
сегодня, 07:54
Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева, Швентек, Рыбакина, Калинская, Соболенко, Пегула вышли в 3-й круг, Самсонова, Шнайдер выбыли
сегодня, 07:25
Рублев второй год подряд проиграл на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:58
Медведев – восьмой игрок в истории, заработавший за карьеру более $50 млн
сегодня, 06:48
Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Бублик, Алькарас, Синнер, Джокович вышли в 3-й круг, Рублев, Хачанов, Эмбер выбыли
сегодня, 06:32
Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем