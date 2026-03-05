Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»

Джокович рассказал, почему продолжает играть в теннис.

38-летний Новак Джокович рассказал, почему продолжает играть в теннис.

«Последние пару лет мне все чаще задают вопросы о том, как долго я хочу играть, зачем я играю и все такое.

Конечно, есть цели и задачи, которые всегда остаются неизменными. Ты хочешь выиграть, поэтому хочешь взять еще один титул – надеюсь, еще один «Большой шлем». И я был близок к этому в Австралии.

Конечно, для меня это потрясающий старт года, учитывая, что я не мог выйти в финал «Шлема» с «Уимблдона»-2024 – в прошлом году я на каждом проиграл или Синнеру, или Алькарасу. Так что было невероятно победить Синнера в пяти сетах. Это был один из самых эпичных матчей для меня в Австралии за последнее время. А потом я провел еще один замечательный матч с Карлосом, который был просто слишком хорош в конце. Для меня это феноменальный результат. Я доказал и себе, и другим, что я по-прежнему могу соревноваться на самом высоком уровне и побеждать этих ребят.

Я руководствуюсь такой логикой: почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт, красивая игра, высокий уровень и мотивация? У меня нет четкого расписания – так же, как это было и предыдущие пару лет. В целом все строится вокруг «Шлемов». Я выбираю, где я хочу сыграть, не только с точки зрения тенниса, но и эмоционально. Я смотрю на то, что вдохновляет меня приехать.

Индиан-Уэллс всегда был местом, куда я рад вернуться и где мне очень нравится играть. Последние десять лет у меня не было тут впечатляющих результатов, но первые десять лет карьеры этот турнир был для меня одним из лучших.

Я очень наслаждаюсь азартом соревнований. Мне по-прежнему нравится выходить на корт перед болельщиками и бороться за победу. Я все еще третья ракетка мира, так что, думаю, все не так уж плохо, если смотреть на рейтинг, результаты и выступления.

Я все еще конкурентоспособен. У меня все еще есть этот боевой настрой, и я хочу продолжать до тех пор, пока он у меня будет».

Помимо этого, серб поделился тем, как себя чувствует перед началом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно. Но это результат ежедневных усилий. Думаю, я наработал очень хорошую базу во время предсезонной подготовки. Такую же хорошую, как в последние три-четыре года.

Но, конечно, сезон очень длинный. Ты постоянно приспосабливаешься, и у тебя все время всплывает что-то, с чем нужно разбираться и справляться. К счастью, нет ничего серьезного, что могло бы помешать мне сыграть на этом турнире. Даже наоборот, я чувствую себя хорошо. У тебя всегда есть что-то, что надо контролировать, но в целом все хорошо», – рассказал Джокович на пресс-конференции.

Секреты долголетия Новака Джоковича