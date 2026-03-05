  • Спортс
  • Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»
Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»

Бублик: чтобы играть на уровне Большой тройки, нужно быть почти инопланетянином.

Десятая ракетка мира Александр Бублик считает, что почти невозможно достичь уровня игроков Большой тройки.

«Думаю, чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином. На мой взгляд, достичь такого уровня практически невозможно. Это слишком сложно для моего понимания. Но, наверное, нужно быть особенным.

Все должно идти вместе. Ты должен действительно этого хотеть. Ты должен пожертвовать ради этого всей своей жизнью. Как я уже сказал, это вне моего понимания. Но, наверное, именно поэтому они такие великие».

Бублик также рассказал, чем отличается новое поколение теннисистов.

«Я думаю, что молодые игроки делают игру более колоритной.

Я считаю, что они в некотором смысле ярче веселее, потому что они моложе. Кажется, я на 15 лет моложе Роджера и на 11 лет моложе Рафы и Новака. Поэтому для меня было важнее смотреть на них с восхищением, наблюдать за их игрой, а не быть с ними рядом. Мы не друзья и не можем ими быть.

Но с Карлосом и Янником мне немного проще наладить контакт, потому что я был в туре, когда они пришли. Так что с ними у меня более легкие и дружеские отношения, чем с теми парнями.

Мне кажется, они делают игру более классной. Здорово, что Карлос такой зажигательный, веселый и очень громкий парень. Он стильный и носит просто сумасшедшую экипировку.

А Янник больше ориентирован на элегантность и, по крайней мере, на корте ведет себя более сдержанно. Потому что вне корта, я думаю, он довольно милый. И я считаю, что это очень здорово. Очень здорово, что мы играем в одну эру. И классно с ними сталкиваться и бросать им иногда вызов».

Как Федерер, Джокович и Надаль извратили наши представления об успехе

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт «Ролан Гаррос»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Странное мнение, я видел Джоковича еще юношей на Спб-опен, на фоне Марата или даже Кафельникова, он был середняком.. Однако Саня.
