Мирра Андреева о собаке: «Мы молимся, чтобы она больше не росла. Она должна была быть ультра-мини»

Мирра Андреева: ы молимся, чтобы собака больше не росла.

Мирра Андреева рассказала о своей собаке Рэсси. В прошлом году у восьмой ракетки мира появился щенок бернедудля.

– В прошлом году вы сказали, что собираетесь завести ультра-мини лабрадудля. Но в итоге ваша собака немного побольше...

– Да, это правда (смеется). Мой щенок должен был быть ультра-мини. Мы все, наверное, согласны, что она не ультра-мини. Может быть, пока она размера мини – и мы надеемся, что она такой и останется и не превратится в лабрадудля.

Ей год. Я надеюсь, что она перестанет расти и останется такого же размера, как сейчас, потому что иначе с ней будет очень сложно путешествовать. Мы просто молимся, чтобы она больше не росла и осталась такой, как сейчас, – поделилась россиянка на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.

Мирра завела собаку – не лабрадудля, а бернедудля