Мирра Андреева о собаке: «Мы молимся, чтобы она больше не росла. Она должна была быть ультра-мини»

Мирра Андреева: ы молимся, чтобы собака больше не росла.

Мирра Андреева рассказала о своей собаке Рэсси. В прошлом году у восьмой ракетки мира появился щенок бернедудля.

– В прошлом году вы сказали, что собираетесь завести ультра-мини лабрадудля. Но в итоге ваша собака немного побольше...

– Да, это правда (смеется). Мой щенок должен был быть ультра-мини. Мы все, наверное, согласны, что она не ультра-мини. Может быть, пока она размера мини – и мы надеемся, что она такой и останется и не превратится в лабрадудля.

Ей год. Я надеюсь, что она перестанет расти и останется такого же размера, как сейчас, потому что иначе с ней будет очень сложно путешествовать. Мы просто молимся, чтобы она больше не росла и осталась такой, как сейчас, – поделилась россиянка на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.

Мирра завела собаку – не лабрадудля, а бернедудля

С таким режимом жизни заводить даже мини-собаку не разумно.
Ответ Studentdj
С таким режимом жизни заводить даже мини-собаку не разумно.
В чем дело, у Эрики была собака до этого, прекрасно себя чувствовала, наверное 😊. У нее сестра есть, которая сейчас в ITF по игре находится, абсолютно заслуженно причём, а Мирре нужно становиться более зрелой по игре, по характеру, по всем показателям. И тренер новый нужен, хотя возможно я и не прав в чем-то, но это мое мнение. Нужно двигаться дальше.
Жительница Шанхая Чжан Ли стала обладательницей настоящего мини-пига, так она думала какое-то количество времени, пока этот мини-пиг не превратился в настоящую фермерскую свинью
Тоже помню она говорила, что собака будет мини, а эта собака больше всех собак, которых возят теннисистки
Ответ antonanton_
Тоже помню она говорила, что собака будет мини, а эта собака больше всех собак, которых возят теннисистки
Она хотела лабрадудля, но по итогу выбрала другую породу, которая крупнее.
Мы просто молимся, чтобы ты больше не росла и осталась такой, как сейчас, хотя бы.
Интересно,а Саша Трусова поэтому завела столько собак?все искала,кто окажется мини?
Ответ Kroshka gu
Интересно,а Саша Трусова поэтому завела столько собак?все искала,кто окажется мини?
прикол в том, что трусова тоже своих собак возила за собой. Не всех, но нескольких
вспомнил ералаш где герой садальского с сыном бегает по рынку с медведем и ищет мужика который его сыну три месяца назад хомячка продал)))))
Видимо, с Мирррой ест из одной тарелки.
Ну не дай бог конечно что в сумочку не поместится.
то есть я правильно понял, Мирра хочет, чтобы её собака перестала расти на четвёртый месяц, ну или какой-там - шестой месяц жизни? :) Оптимистично :)
Выходит ей всё-таки подсунули лабрадудля вместо бернедудля? :)
Ответ Сергей Ленский
то есть я правильно понял, Мирра хочет, чтобы её собака перестала расти на четвёртый месяц, ну или какой-там - шестой месяц жизни? :) Оптимистично :) Выходит ей всё-таки подсунули лабрадудля вместо бернедудля? :)
год собакину
Ответ Сергей Ленский
то есть я правильно понял, Мирра хочет, чтобы её собака перестала расти на четвёртый месяц, ну или какой-там - шестой месяц жизни? :) Оптимистично :) Выходит ей всё-таки подсунули лабрадудля вместо бернедудля? :)
Собака у Андреевых - породы бернедудль и он в действительности больше лабрадудля, так что все правильно и закономерно.
Халеп: я тоже сначала молилась. А она всё росла... Ну и вот.
