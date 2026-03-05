Александр Бублик: «Хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше»

Бублик: хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше.

Десятая ракетка мира Александр Бублик поделился тем, что планирует попробовать максимально подняться в рейтинге в первой половине сезона.

Сейчас от №4 мирового рейтинга Александра Зверева его отделяет 1150 очков.

Казахстанец сказал, что год назад в Дубае он поделился с Гаэлем Монфисом тем, что теннис стал гораздо сложнее, потому что все стали «суперпрофессионалами». Бублик же не считал, что может быть таким же дисциплинированным, и не хотел этого. Монфис согласился, что тур стал более профессиональным, но добавил: «Жди своего шанса. Когда он появится, используй его. А если упустишь, это твоя проблема». Казахстанец сказал, что тот разговор его задел, поэтому он перестал жаловаться.

«Летом я стал относиться к матчам гораздо серьезнее, потому что не могу представить себя вне топ-100 и без возможности играть в турнирах, которые мне нравятся. Потому что я все еще хотел играть в теннис».

«Сейчас идея в том, чтобы забраться как можно выше. До «Ролан Гаррос» я не защищаю никаких очков, так что почему бы не попробовать? Если не сработает, то я в любом случае достиг глобальной цели, а там посмотрим. Сейчас передо мной стоит задача играть как можно больше матчей и показывать хороший и стабильный теннис.

Перед турниром в Дубае Бублик заявил, что не намерен менять отношение к теннису.

«Зачем мне это менять? Я делаю то, что мне нравится. Я живу так, как мне нравится, и получаю удовольствие от игры. Ведь это всего лишь игра. Нужно просто отбить мяч на другую сторону корта и надеяться на лучшее».