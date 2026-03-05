Де Минаур о том, что они с Болтер трижды выиграли титулы на одной неделе: «Мы подстегиваем друг друга играть хорошо»

Де Минаур: мы с моей невестой Болтер подстегиваем друг друга играть хорошо.

Алекс де Минаур прокомментировал текущую форму перед началом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

– Знаете, что мне сказал новый спонсор Wilson? Чувствуй себя классно и играй так же классно. Я как раз на это и надеюсь.

– На Australian Open ты дошел до четвертьфинала, потом взял титул в Роттердаме. Как бы ты описал свой старт сезона? Можем ли мы говорить, что ты сейчас входишь в свой прайм?

– Да, я чувствую себя великолепно. У меня и правда вышло неплохое начало сезона. Я в хорошем положении. Каждый год я верю в то, что я становлюсь лучшей версией себя. И я продолжаю упорно тренироваться и прогрессировать.

Надеюсь, что 2026-й станет моим лучшим годом. Так что я собираюсь показывать свой максимум. Мне нравится, с чего я начал. Сейчас будет несколько «Мастерсов», и, надеюсь, у меня получится грамотно себя настроить и удержать этот уровень.

– Мне очень нравится наблюдать за тобой и, конечно же, за твоей невестой Кэти [Болтер]. Она выиграла титул в Остраве на той же неделе, когда ты стал чемпионом в Роттердаме, и в 2024-м так было дважды. Выглядит, будто вы немного соревнуетесь друг с другом.

– Да, я знаю. Только это здоровое соревнование (улыбается). Мы подстегиваем друг друга играть хорошо. Нам просто нужно делать это чаще. И нам стоит проводить вместе больше времени на корте, чтобы показывать свои лучшие результаты.

– Если ты бы мог выбрать всего одну вещь, которую ты мог бы изменить в своем теннисе, чтобы это было?

– Я бы хотел подавать как [Джон] Изнер. Я думаю, что это сделало бы меня очень опасным игроком, – поделился австралиец с «Больше!».