Мирра Андреева: «Думаю, я не теряла тот уровень, который был у меня год назад. Просто не получалось постоянно так играть на турнирах»

Мирра Андреева считает, что не теряла уровень, на котором играла год назад.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева прокомментировала предстоящий тысячник в Индиан-Уэллс.

– Можете ли вы рассказать о трудностях, с которыми вы столкнулись на пути к возвращению на тот уровень, который у вас во время побед в Дубае и здесь в прошлом году?

– Думаю, я не теряла тот уровень. У меня просто были проблемы с тем, чтобы показывать его на турнирах. Он то был, то его не было, что тоже стало для меня новым опытом.

Но сейчас, когда это снова происходит, я уже знаю, что мне делать и как справляться. Так что я бы не сказала, что я потеряла тот уровень, на котором я была. У меня просто не получалось постоянно так играть на турнирах.

– Когда игроки становятся старше, они говорят о том, как важно не концентрироваться на защите очков. Насколько вам сложно о них не думать?

– Честно говоря, я ожидала, что буду об этом много думать. Еще начиная с «Ролан Гаррос» я много переживала о том, что мне нужно будет защите очки в Дубае. Но когда я приехала в Дубай, единственное, что я чувствовала – это волнение от того, что я снова здесь, от новых эмоций, которые испытываешь, участвуя в турнире как действующая чемпионка.

Для меня все было в новинку, но по какой-то причине я не чувствовала того давления, которое ожидала. И здесь то же самое. Я просто очень рада быть тут в роли действующей чемпионки и видеть свои фотографии почти везде, на каждом углу.

Просто приятно быть здесь снова. Я не чувствую сейчас никакого давления по поводу защиты очков, – поделилась Андреева на пресс-конференции.

Россиянка начнет матчем против Пейтон Стернс или Соланы Сьерры.