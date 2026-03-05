Хачанов о том, что приехал в Индиан-Уэллс за 2 дня до начала: «Каждый год приезжал за неделю, и турнир складывался по-разному – может быть, оно и к лучшему»

Хачанов рассказал о состоянии перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллс.

Карен Хачанов поделился ожиданиями от «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Россиянин только прилетел на турнир из Дубая.

– Какая часть этого трипа была самой сложной?

– Наверное, дорога на машине в Оман. Хотя зная что потом тебе еще придется полтора дня добираться, то наверное, вообще весь путь.

Несколько ночей там были прерваны – ночью до отъезда удалось поспать часа 4-5. Мы прилетели в Стамбул поздно, а следующий вылет был рано утром. В отеле в транзитной зоне тоже удалось поспать часов пять. Сюда прилетели – прошла ночь, потому что прилетели назад. Так что три ночи были немножко разбитые.

– Даня [Медведев] сейчас сказал, что то, что Даша была без детей в Дубае, для него плюс, потому что переживаний было меньше. А ты был всей семьей в Дубае. Можно ли сказать, что ты больше волновался из-за того, что ты отец?

– 100%. Особенно в такие стрессовые и непонятные моменты. Мы там живем, но понимаешь, что если есть возможность, то, может быть, лучше улететь и переждать.

Когда мы разговаривали с Даней, они волновались, что были вдали от дома и хотели, чтобы Даша вернулась побыстрее к детям. Все стараются найти лучший вариант, чтобы все были в целости и сохранности.

– Ты в субботу играешь?

– Мы вообще с Андреем [Рублевым] по нашей сетке играем в пятницу, но я думаю и надеюсь, что нас поставят в субботу.

– Агенты ваши говорят, что вы втроем должны в субботу сыграть. Что сейчас нужно сделать идеально, чтобы ты был фреш?

– Точно хороший сон – это залог восстановления. Ну и в нынешних условиях потренироваться. Акклиматизироваться за два дня точно не получится (улыбается).

Нужно потрениноваться достаточное количество часов, чтобы что-то почувствовать, а с джетлагом уже что будет, то будет. Тут ничего не сделаешь. Нельзя попросить их на следующую субботу нас поставить, чтобы было как обычно. Каждый год приезжали за неделю, и по-разному складывался Индиан-Уэллс, поэтому, может быть, оно и к лучшему (улыбается), – рассказал Хачанов в интервью «Больше!».

Лучший результат россиянина на этом «Мастерсе» – четвертьфинал в 2019-м. В прошлом году он выбыл в третьем круге.

В первом матче Хачанов поборется с Жоао Фонсекой.