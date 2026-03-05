  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Хачанов о том, что приехал в Индиан-Уэллс за 2 дня до начала: «Каждый год приезжал за неделю, и турнир складывался по-разному – может быть, оно и к лучшему»
2

Хачанов о том, что приехал в Индиан-Уэллс за 2 дня до начала: «Каждый год приезжал за неделю, и турнир складывался по-разному – может быть, оно и к лучшему»

Хачанов рассказал о состоянии перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллс.

Карен Хачанов поделился ожиданиями от «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Россиянин только прилетел на турнир из Дубая.

– Какая часть этого трипа была самой сложной?

– Наверное, дорога на машине в Оман. Хотя зная что потом тебе еще придется полтора дня добираться, то наверное, вообще весь путь.

Несколько ночей там были прерваны – ночью до отъезда удалось поспать часа 4-5. Мы прилетели в Стамбул поздно, а следующий вылет был рано утром. В отеле в транзитной зоне тоже удалось поспать часов пять. Сюда прилетели – прошла ночь, потому что прилетели назад. Так что три ночи были немножко разбитые.

– Даня [Медведев] сейчас сказал, что то, что Даша была без детей в Дубае, для него плюс, потому что переживаний было меньше. А ты был всей семьей в Дубае. Можно ли сказать, что ты больше волновался из-за того, что ты отец?

– 100%. Особенно в такие стрессовые и непонятные моменты. Мы там живем, но понимаешь, что если есть возможность, то, может быть, лучше улететь и переждать.

Когда мы разговаривали с Даней, они волновались, что были вдали от дома и хотели, чтобы Даша вернулась побыстрее к детям. Все стараются найти лучший вариант, чтобы все были в целости и сохранности.

– Ты в субботу играешь?

– Мы вообще с Андреем [Рублевым] по нашей сетке играем в пятницу, но я думаю и надеюсь, что нас поставят в субботу.

– Агенты ваши говорят, что вы втроем должны в субботу сыграть. Что сейчас нужно сделать идеально, чтобы ты был фреш?

– Точно хороший сон – это залог восстановления. Ну и в нынешних условиях потренироваться. Акклиматизироваться за два дня точно не получится (улыбается).

Нужно потрениноваться достаточное количество часов, чтобы что-то почувствовать, а с джетлагом уже что будет, то будет. Тут ничего не сделаешь. Нельзя попросить их на следующую субботу нас поставить, чтобы было как обычно. Каждый год приезжали за неделю, и по-разному складывался Индиан-Уэллс, поэтому, может быть, оно и к лучшему (улыбается), – рассказал Хачанов в интервью «Больше!».

Лучший результат россиянина на этом «Мастерсе» – четвертьфинал в 2019-м. В прошлом году он выбыл в третьем круге.

В первом матче Хачанов поборется с Жоао Фонсекой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
logoATP
logoBNP Paribas Open
logoКарен Хачанов
logoДаниил Медведев
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Фонсека уже размялся, и ожиданий играть будет максимально раскованно так что Карену, будет тяжело…
Трип, фреш. Дитейлз и фабрик только не хватило.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джокович о том, может ли Алькарас выиграть 41 матч подряд: «Да. Он так хорош, что может забрать титул любого турнира, где он играет»
25 минут назад
Пегула после победы над Векич: «Она немного ослепляла меня своими бриллиантами. Может быть, поэтому я какое-то время не могла попасть в корт»
50 минут назад
Джокович в течение 22 сезонов выигрывает хотя бы матч на «Мастерсах» – это рекорд
сегодня, 09:08
Алькарас вошел в топ-5 по выигранным подряд матчам на открытом харде
сегодня, 08:35
Медведев после выхода в 3-й круг в Индиан-Уэллс: «Очень доволен своим теннисом. Я акклиматизировался»
сегодня, 07:54
Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева, Швентек, Рыбакина, Калинская, Соболенко, Пегула вышли в 3-й круг, Самсонова, Шнайдер выбыли
сегодня, 07:25
Рублев второй год подряд проиграл на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:58
Медведев – восьмой игрок в истории, заработавший за карьеру более $50 млн
сегодня, 06:48
Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Бублик, Алькарас, Синнер, Джокович вышли в 3-й круг, Рублев, Хачанов, Эмбер выбыли
сегодня, 06:32
Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем