Новак Джокович: «Думаю, Серена возвращается»

Джокович: думаю, Серена возвращается в теннис.

Новак Джокович считает, что Серена Уильямс вернется в тур.

Американке 44 года, она завершила карьеру после US Open-2022.

– Серена снова появилась в допинг-пуле.

– Она возвращается.

– Она возвращается?

– Это вопрос?

– Что думаете вы?

– Думаю, возвращается. Я не знаю. Я с ней не разговаривал, но, по-моему, считается, что она вернется. Когда и где, в одиночке, в паре – этого мы не знаем. На ее месте я бы тоже это скрывал.

Все взволнованы, и это определенно то, чего все с нетерпением ждут. Так что посмотрим.

– «Уимблдон» хорошо бы подошел?

– Я выбрал бы этот вариант как место для ее возвращения, но я не знаю. Думаю, она, возможно, сыграет один или два турнира в паре с Винус. Нам с теннисными болельщиками было бы приятно это увидеть.

Она действительно одна из величайших спортсменок. Было бы здорово, если бы она вернулась, – сказал Джокович на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллс.