Рублев о Дубае: «Спокойно отнесся к происходящему. Я в баньку съездил, в ресторанчики сходил»

Рублев: пока был в Дубае, в баньку съездил, в ресторанчики сходил.

Андрей Рублев рассказал о дороге из Дубая в Индиан-Уэллс.

Напомним, из-за военного конфликта на Ближнем Востоке россиянин не смог вылететь из Дубая. Он пересек границу с Оманом на машине, затем вылетел в Стамбул, а оттуда – в Лос-Анджелес.

– Настроение нормальное, просто замученный, потому что непростое путешествие, долгое, со многими событиями. Ну и плюс разница во времени. А так в целом все нормально.

– У Дани [Медведева] путь из Дубая до Омана составил 7 часов из-за потерянного паспорта водителя. А у тебя сколько времени занял путь?

– Думаю, плюс-минус также, потому что мы с Даней выехали примерно в одно время.

– У тебя тоже водитель паспорт потерял?

– Нет, просто я на границе дольше простоял. У меня пересечение границы заняло, может, часа полтора-два.

Не знаю, обычный или необычный опыт. Много чего нового узнал – например, как границу переезжать в Омане (улыбается). Воспринял как путешествие.

– Даня говорил, что в СМИ и в социальных сетях очень много драмы про это – больше, чем есть на самом деле. А он говорит: «У меня все спокойно. Я там с женой был, к друзьям ездил».

– Ну у меня тоже спокойно. Я в баньку съездил, в ресторанчики сходил (смеется). Поэтому я как-то тоже спокойно к этому отнесся.

Больше думал, как успеть сюда на турнир, что можно для этого сделать. А так достаточно нормально себя чувствовал. В любом случае ты ничего сделать не можешь, поэтому что переживать?

– Баня в Дубае такая же, как в Москве?

– Ну, я не настолько банщик, чтобы разбираться.

– Там парилка или что там, веники?

– Ну да, да. Все есть там. Все, что нужно, все есть. Я не разбираюсь, мне нормально (улыбается).

Россиянин также рассказал о подготовке к «Мастерсу».



– Над чем сегодня на корте работали?

– Да ни над чем, просто чтобы вспотеть. Я пять дней в целом ничего не делал, три дня добирался. Надо было просто хотя бы подвигаться, чуть расшевелить дубовое тело, потому что мало времени перед первым матчем. Больше просто стараюсь вспотеть.

– До субботы хватит времени или супервпритык?

– А что, какая разница? Хватит (улыбается). Работаем с тем, чем есть, да. По моему опыту никогда не знаешь. Можно приехать за неделю, готовиться, быть суперготовым – и проиграть в первом круге. Можно также приехать за неделю и выиграть. Можно приехать за день и выиграть турнир, можно за день приехать и также проиграть в первом. Поэтому нужно делать, что должен, и дальше уже как будет, – поделился Рублев с «Больше!».

В первом матче россиянин встретится с Габриэлем Диалло.