  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев о Дубае: «Спокойно отнесся к происходящему. Я в баньку съездил, в ресторанчики сходил»
7

Рублев о Дубае: «Спокойно отнесся к происходящему. Я в баньку съездил, в ресторанчики сходил»

Рублев: пока был в Дубае, в баньку съездил, в ресторанчики сходил.

Андрей Рублев рассказал о дороге из Дубая в Индиан-Уэллс.

Напомним, из-за военного конфликта на Ближнем Востоке россиянин не смог вылететь из Дубая. Он пересек границу с Оманом на машине, затем вылетел в Стамбул, а оттуда – в Лос-Анджелес.

– Настроение нормальное, просто замученный, потому что непростое путешествие, долгое, со многими событиями. Ну и плюс разница во времени. А так в целом все нормально.

– У Дани [Медведева] путь из Дубая до Омана составил 7 часов из-за потерянного паспорта водителя. А у тебя сколько времени занял путь?

– Думаю, плюс-минус также, потому что мы с Даней выехали примерно в одно время.

– У тебя тоже водитель паспорт потерял?

– Нет, просто я на границе дольше простоял. У меня пересечение границы заняло, может, часа полтора-два.

Не знаю, обычный или необычный опыт. Много чего нового узнал – например, как границу переезжать в Омане (улыбается). Воспринял как путешествие.

– Даня говорил, что в СМИ и в социальных сетях очень много драмы про это – больше, чем есть на самом деле. А он говорит: «У меня все спокойно. Я там с женой был, к друзьям ездил».

– Ну у меня тоже спокойно. Я в баньку съездил, в ресторанчики сходил (смеется). Поэтому я как-то тоже спокойно к этому отнесся.

Больше думал, как успеть сюда на турнир, что можно для этого сделать. А так достаточно нормально себя чувствовал. В любом случае ты ничего сделать не можешь, поэтому что переживать?

– Баня в Дубае такая же, как в Москве?

– Ну, я не настолько банщик, чтобы разбираться.

– Там парилка или что там, веники?

– Ну да, да. Все есть там. Все, что нужно, все есть. Я не разбираюсь, мне нормально (улыбается).

Россиянин также рассказал о подготовке к «Мастерсу».

– Над чем сегодня на корте работали?

– Да ни над чем, просто чтобы вспотеть. Я пять дней в целом ничего не делал, три дня добирался. Надо было просто хотя бы подвигаться, чуть расшевелить дубовое тело, потому что мало времени перед первым матчем. Больше просто стараюсь вспотеть.

– До субботы хватит времени или супервпритык?

– А что, какая разница? Хватит (улыбается). Работаем с тем, чем есть, да. По моему опыту никогда не знаешь. Можно приехать за неделю, готовиться, быть суперготовым – и проиграть в первом круге. Можно также приехать за неделю и выиграть. Можно приехать за день и выиграть турнир, можно за день приехать и также проиграть в первом. Поэтому нужно делать, что должен, и дальше уже как будет, – поделился Рублев с «Больше!».

 В первом матче россиянин встретится с Габриэлем Диалло.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
logoДаниил Медведев
logoATP
logoАндрей Рублев
logoBNP Paribas Open
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
- Водочки налей! В Оман едем..
Вообще судя по текстуре речи чувствуется влияние Марата. Надеюсь легкий пофигизм и правда для Андрея сейчас лучшая конструкция.
одному достался Табило, другому Диалло. Оба созвучных игрока неприятные для первого круга после таких приключений.
После такого необъяснимого проигрыша хромому, можно и в баньку...
Школа Марата уже чувствуется, кто бы что ни говорил. Правда, похоже что Андрей неисправим :(
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джокович о том, может ли Алькарас выиграл 41 матч подряд: «Да. Он так хорош, что может забрать титул любого турнира, где он играет»
1 минуту назад
Пегула после победы над Векич: «Она немного ослепляла меня своими бриллиантами. Может быть, поэтому я какое-то время не могла попасть в корт»
26 минут назад
Джокович в течение 22 сезонов выигрывает хотя бы матч на «Мастерсах» – это рекорд
сегодня, 09:08
Алькарас вошел в топ-5 по выигранным подряд матчам на открытом харде
сегодня, 08:35
Медведев после выхода в 3-й круг в Индиан-Уэллс: «Очень доволен своим теннисом. Я акклиматизировался»
сегодня, 07:54
Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева, Швентек, Рыбакина, Калинская, Соболенко, Пегула вышли в 3-й круг, Самсонова, Шнайдер выбыли
сегодня, 07:25
Рублев второй год подряд проиграл на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:58
Медведев – восьмой игрок в истории, заработавший за карьеру более $50 млн
сегодня, 06:48
Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Бублик, Алькарас, Синнер, Джокович вышли в 3-й круг, Рублев, Хачанов, Эмбер выбыли
сегодня, 06:32
Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем