Медведев о том, как выезжал из ОАЭ: «На границе с Оманом водитель немножко не мог найти паспорт — мы вернулись в Эмираты»

Даниил Медведев рассказал, как добирался в Индиан-Уэллс после турнира в Дубае.

Напомним, 28 февраля россиянин выиграл титул в Дубае, и в тот же день начался военный конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего воздушное пространство над Дубаем было временно закрыто.

«Немножко тяжело. Дорога была длинная и сложная в плане логистики. Было тяжело найти выход из ситуации, решить, как долететь до Индиан-Уэллс. Но мы его нашли. Мы здесь, и даже есть какие-то дни на подготовку. Конечно, сейчас устал очень – в сумме двое суток то ехали, то летели. Устал, но ничего – пару дней, надеюсь, отдохну и буду готов.

Мы приехали в Оман на машине. У нас это заняло часов семь – водитель немножко не мог найти важную деталь (улыбается). Паспорт. Мы, наверное, единственные, кто проехал границу, сделал разворот, вернулся в Эмираты. Он на парковке нашел паспорт, и мы обратно вернулись уже в Оман. А так мы провели ночь в Омане, на следующий день прилетели в Стамбул. Ночь в отеле в аэропорту в Стамбуле, потом полетели в Лос-Анджелес.

Это просто необычно – чувствуешь себя в каком-то голливудском фильме. И в Омане никогда я не был, там турнира нет, поэтому посмотрел новую страну.

Мы, слава богу, в Дубае были без дочек – только я и Даша. С дочками, наверное, это было бы по-другому в плане эмоций. Неизвестно, как они бы отреагировали. А так была задача Дашу вернуть к дочкам, а меня – в Индиан-Уэллс. Это все благополучно удалось».

Он также прокомментировал то, что в дороге был вместе с Андреем Рублевым и Кареном Хачановым.

«В Оман мы все ехали по отдельности, а там уже были вместе. В самолете было весело, мы играли в карты и всякое такое. Наверное, это легче преодолевать с друзьями, чем одному. Все равно самолеты – это физически тяжело, поэтому было, конечно, веселее с ребятами это все делать».

Помимо этого, Медведев рассказал, насколько готов к турниру.

«Сейчас среда, мы играем в субботу. В субботу будет еще тяжело. Если пройти первый круг, то уже понедельник, значит, уже много времени прошло – по идее, ты должен быть готов на 100%. Вот суббота – это еще так, нужно постараться, собрать силы.

Но на «Челленджерах» и «Фьючерсах» бывали такие ситуации, и они были тяжелее, чем сейчас. К тому же, сейчас я уверен в себе физически», – поделился россиянин в интервью «Больше!».

Медведев начнет «Мастерс» в Индиан-Уэллс матчем против Алехандро Табило или Рафаэля Ходара.