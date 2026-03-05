  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о том, как выезжал из ОАЭ: «На границе с Оманом водитель немножко не мог найти паспорт — мы вернулись в Эмираты»
2

Медведев о том, как выезжал из ОАЭ: «На границе с Оманом водитель немножко не мог найти паспорт — мы вернулись в Эмираты»

Медведев поделился тем, как добирался до Индиан-Уэллс из Дубая.

Даниил Медведев рассказал, как добирался в Индиан-Уэллс после турнира в Дубае.

Напомним, 28 февраля россиянин выиграл титул в Дубае, и в тот же день начался военный конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего воздушное пространство над Дубаем было временно закрыто.

«Немножко тяжело. Дорога была длинная и сложная в плане логистики. Было тяжело найти выход из ситуации, решить, как долететь до Индиан-Уэллс. Но мы его нашли. Мы здесь, и даже есть какие-то дни на подготовку. Конечно, сейчас устал очень – в сумме двое суток то ехали, то летели. Устал, но ничего – пару дней, надеюсь, отдохну и буду готов.

Мы приехали в Оман на машине. У нас это заняло часов семь – водитель немножко не мог найти важную деталь (улыбается). Паспорт. Мы, наверное, единственные, кто проехал границу, сделал разворот, вернулся в Эмираты. Он на парковке нашел паспорт, и мы обратно вернулись уже в Оман. А так мы провели ночь в Омане, на следующий день прилетели в Стамбул. Ночь в отеле в аэропорту в Стамбуле, потом полетели в Лос-Анджелес.

Это просто необычно – чувствуешь себя в каком-то голливудском фильме. И в Омане никогда я не был, там турнира нет, поэтому посмотрел новую страну.

Мы, слава богу, в Дубае были без дочек – только я и Даша. С дочками, наверное, это было бы по-другому в плане эмоций. Неизвестно, как они бы отреагировали. А так была задача Дашу вернуть к дочкам, а меня – в Индиан-Уэллс. Это все благополучно удалось».

Он также прокомментировал то, что в дороге был вместе с Андреем Рублевым и Кареном Хачановым.

«В Оман мы все ехали по отдельности, а там уже были вместе. В самолете было весело, мы играли в карты и всякое такое. Наверное, это легче преодолевать с друзьями, чем одному. Все равно самолеты – это физически тяжело, поэтому было, конечно, веселее с ребятами это все делать».

Помимо этого, Медведев рассказал, насколько готов к турниру.

«Сейчас среда, мы играем в субботу. В субботу будет еще тяжело. Если пройти первый круг, то уже понедельник, значит, уже много времени прошло – по идее, ты должен быть готов на 100%. Вот суббота – это еще так, нужно постараться, собрать силы.

Но на «Челленджерах» и «Фьючерсах» бывали такие ситуации, и они были тяжелее, чем сейчас. К тому же, сейчас я уверен в себе физически», – поделился россиянин в интервью «Больше!».

Медведев начнет «Мастерс» в Индиан-Уэллс матчем против Алехандро Табило или Рафаэля Ходара.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
logoATP
logoАндрей Рублев
logoBNP Paribas Open
logoДаниил Медведев
logoКарен Хачанов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дане удачи на турнире!
С Омана в Лос-Анджелес наверное и через Индию можно было лететь. Занятно.
Даниилу желаю отличной игры!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джокович о том, может ли Алькарас выиграть 41 матч подряд: «Да. Он так хорош, что может забрать титул любого турнира, где он играет»
27 минут назад
Пегула после победы над Векич: «Она немного ослепляла меня своими бриллиантами. Может быть, поэтому я какое-то время не могла попасть в корт»
52 минуты назад
Джокович в течение 22 сезонов выигрывает хотя бы матч на «Мастерсах» – это рекорд
сегодня, 09:08
Алькарас вошел в топ-5 по выигранным подряд матчам на открытом харде
сегодня, 08:35
Медведев после выхода в 3-й круг в Индиан-Уэллс: «Очень доволен своим теннисом. Я акклиматизировался»
сегодня, 07:54
Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева, Швентек, Рыбакина, Калинская, Соболенко, Пегула вышли в 3-й круг, Самсонова, Шнайдер выбыли
сегодня, 07:25
Рублев второй год подряд проиграл на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:58
Медведев – восьмой игрок в истории, заработавший за карьеру более $50 млн
сегодня, 06:48
Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Бублик, Алькарас, Синнер, Джокович вышли в 3-й круг, Рублев, Хачанов, Эмбер выбыли
сегодня, 06:32
Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем