Берреттини несколько минут не мог встать с корта из-за судорог после победы над Маннарино

Берреттини после победы несколько минут не мог встать с корта из-за судорог.

Маттео Берреттини победил Адриана Маннарино в первом круге в Индиан-Уэллс со счетом 4:6, 7:5, 7:5, а затем несколько минут не мог встать с корта из-за судорог.

На корт вышел физиотерапев и сделал итальянцу массаж, чтобы тот смог подняться.

«Я сражался изо всех сил до последнего розыгрыша. В начале третьего сета у меня начались небольшие судороги – я немного удивился, а затем я вспомнил, что три дня назад болел. Подумал: «Окей, тогда это нормально». Я все еще немного простужен», – сказал итальянец в интервью на корте.

Дальше Берреттини сыграет с Александром Зверевым.