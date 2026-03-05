  • Спортс
  • Берреттини несколько минут не мог встать с корта из-за судорог после победы над Маннарино
3

Берреттини несколько минут не мог встать с корта из-за судорог после победы над Маннарино

Берреттини после победы несколько минут не мог встать с корта из-за судорог.

Маттео Берреттини победил Адриана Маннарино в первом круге в Индиан-Уэллс со счетом 4:6, 7:5, 7:5, а затем несколько минут не мог встать с корта из-за судорог.

На корт вышел физиотерапев и сделал итальянцу массаж, чтобы тот смог подняться.

«Я сражался изо всех сил до последнего розыгрыша. В начале третьего сета у меня начались небольшие судороги – я немного удивился, а затем я вспомнил, что три дня назад болел. Подумал: «Окей, тогда это нормально». Я все еще немного простужен», – сказал итальянец в интервью на корте.

Дальше Берреттини сыграет с Александром Зверевым.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
3 комментария
Вот это я понимаю на волевых. Советую посмотреть концовку матча - последние пару розыгрышей были совсем не халявой, Маттео заработал форсированные усилением атак. Боюсь представить мысли Адриана: с одной стороны не то чтобы он проиграл анфорсами, наоборот, но уходить с корта побеждённым, когда тот, кто тебя только что брейканул даже встать не может...
Жесть, просто жесть
Кто-нибудь умирал прям на корте в конвульсиях, наверное..
