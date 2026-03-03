Стефанос Циципас: «У меня нет претензий ни к Медведеву, ни к Рублеву. Я ценю их уникальные стили»

Циципас о теннисном мастерстве Медведева и Рублева: снимаю шляпу.

Стефанос Циципас рассказал, что его впечатляет в игре Андрея Рублева и Даниила Медведева .

В прошлом грек называл стиль Медведева скучным, а игру Рублева – ограниченной.

– У тебя были напряженные моменты с Медведевым и Рублевым. Сейчас отношения лучше?

– Абсолютно. У меня нет к ним претензий. Я ценю их уникальные, непохожие стили. Я большой поклонник игры Андрея. Думаю, у него можно многому научиться в плане того, насколько сокрушительным можно быть во время игры. Андрей – один из самых трудных соперников, с которыми я сталкивался, особенно когда он в ударе. Против него тяжело защищаться. У него один из самых быстрых ударов в туре.

– Можешь назвать три лучших качества Даниила Медведева?

– Его умение никогда не сдаваться впечатляет. Я видел его в моменты, когда ничего не работает, а он все еще способен собраться, сложить пазл и заставить [все] работать. Если честно, я весьма впечатлен тем, как он умудряется пробивать форхенд с таким специфическим движением. Это удивительный навык. Удивительный навык (улыбается). Здесь я снимаю шляпу. Я впечатлен.

Понимаешь, я провел бесчисленные часы с детства с моим тренером, оттачивая технику и доводя ее до максимальной чистоты. И когда я вижу это, я думаю: «Знаешь что? Я аплодирую тебе. Ты заставляешь это работать. Я не знаю как, я бы никогда не смог заставить это работать».

Что еще? Его бэкхенд, у него один из лучших бэкхендов в туре. Особенно когда он заводит руки за корпус. Я не понимаю, как он это делает. Но это тоже впечатляет, – сказал Циципас в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.

