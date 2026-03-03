Стефанос Циципас: «У меня нет претензий ни к Медведеву, ни к Рублеву. Я ценю их уникальные стили»
Стефанос Циципас рассказал, что его впечатляет в игре Андрея Рублева и Даниила Медведева.
В прошлом грек называл стиль Медведева скучным, а игру Рублева – ограниченной.
– У тебя были напряженные моменты с Медведевым и Рублевым. Сейчас отношения лучше?
– Абсолютно. У меня нет к ним претензий. Я ценю их уникальные, непохожие стили. Я большой поклонник игры Андрея. Думаю, у него можно многому научиться в плане того, насколько сокрушительным можно быть во время игры. Андрей – один из самых трудных соперников, с которыми я сталкивался, особенно когда он в ударе. Против него тяжело защищаться. У него один из самых быстрых ударов в туре.
– Можешь назвать три лучших качества Даниила Медведева?
– Его умение никогда не сдаваться впечатляет. Я видел его в моменты, когда ничего не работает, а он все еще способен собраться, сложить пазл и заставить [все] работать. Если честно, я весьма впечатлен тем, как он умудряется пробивать форхенд с таким специфическим движением. Это удивительный навык. Удивительный навык (улыбается). Здесь я снимаю шляпу. Я впечатлен.
Понимаешь, я провел бесчисленные часы с детства с моим тренером, оттачивая технику и доводя ее до максимальной чистоты. И когда я вижу это, я думаю: «Знаешь что? Я аплодирую тебе. Ты заставляешь это работать. Я не знаю как, я бы никогда не смог заставить это работать».
Что еще? Его бэкхенд, у него один из лучших бэкхендов в туре. Особенно когда он заводит руки за корпус. Я не понимаю, как он это делает. Но это тоже впечатляет, – сказал Циципас в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.
Впрочем, ничего особенного он там не сказал, прям любопытно, что спорц вырвет из контекста на этот раз 🙂
Примечательна его заключительная фраза на русском, вполне достойное высказывание. Но что-то мне подсказывает, что спорц еë не покажет, а вместо это потом запостит какой-нибудь его очередной кринжовый твит.