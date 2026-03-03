Кафельников о форме Медведева перед стартом турнира в Индиан-Уэллс: «Кому-то внушает оптимизм, мне – нет»

Кафельников: форма Медведева не внушает оптимизм.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что недоволен формой Даниила Медведева перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Кому-то внушает [оптимизм], мне – нет. Матчи Рублева и Хачанова я не смотрел, поэтому по их форме не могу ничего сказать», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Также он назвал фаворитов турнира: «Все просто – Алькарас , Синнер ».

