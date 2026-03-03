  • Спортс
33

Кафельников о форме Медведева перед стартом турнира в Индиан-Уэллс: «Кому-то внушает оптимизм, мне – нет»

Кафельников: форма Медведева не внушает оптимизм.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что недоволен формой Даниила Медведева перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Кому-то внушает [оптимизм], мне – нет. Матчи Рублева и Хачанова я не смотрел, поэтому по их форме не могу ничего сказать», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Также он назвал фаворитов турнира: «Все просто – Алькарас, Синнер».

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Возможно, особенно ему не внушает оптимизм то, что Медведев за последние полгода сократил вдвое отставание от него по количеству титулов
Матчи не смотрел. Фавориты два первых номера рейтинга. И вообще мне пора уже бутылку крепкого алкоголя пить. Сказал Кафельников))
А какое отношение Кафельников имеет к Медведеву?
Ответ bor-n@yandex.ru
А какое отношение Кафельников имеет к Медведеву?
Никакого, как собственно и к Андреевой. Но на правах вице-президента федерации хает всех наших. И лучше уж пусть хает, как показывает практика. Потому что Полина Кудерметова после его комплиментов сами знаете где оказалась (это я про рейтинг, а не про Узбекистан).
Даже не скрывает свою нелюбовь и зависть к Медведеву Кафельников, да и к Рублёву тоже, не дай Бог, больше титулов выиграют.
Ответ TennisForever
Даже не скрывает свою нелюбовь и зависть к Медведеву Кафельников, да и к Рублёву тоже, не дай Бог, больше титулов выиграют.
Да и к Шараповой он тоже испытывал огромную зависть во время её карьеры.
И Мирру он начал критиковать жестко.
Странный человек.
Ответ TennisForever
Даже не скрывает свою нелюбовь и зависть к Медведеву Кафельников, да и к Рублёву тоже, не дай Бог, больше титулов выиграют.
Да и к Шараповой он тоже испытывал огромную зависть во время её карьеры.
И Мирру он начал критиковать жестко.
Странный человек.
Зачем у него берут комментарии по любому поводу? Каждый раз только пренебрежение и негатив, неприятный тип
Ответ Kukushki
Зачем у него берут комментарии по любому поводу? Каждый раз только пренебрежение и негатив, неприятный тип
Комментарий скрыт
Ответ Nottingham Forest
Комментарий скрыт
Может это называется "болеть", что редкость в наших видах спорта..
Ну ясно, не читал, но осуждаю🤦🏻
В Дубае Медведев играл прилично, но не более того. Его игра в перспективе Индиан Веллса не внушает ни оптимизм, ни пессимизм. А вот то, что он застрял в Дубае, внушает пессимизм однозначно.
После каждого турнира или даже матча, кто-то Кафеля специально спрашивает, - ну, как вам Медведев? 😄
Такие слова от Евгения Кафельникова — хороший знак для Медведева)))
Работа ФТР видна в речах Кафельникова.
