Кафельников о форме Медведева перед стартом турнира в Индиан-Уэллс: «Кому-то внушает оптимизм, мне – нет»
Кафельников: форма Медведева не внушает оптимизм.
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что недоволен формой Даниила Медведева перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
«Кому-то внушает [оптимизм], мне – нет. Матчи Рублева и Хачанова я не смотрел, поэтому по их форме не могу ничего сказать», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».
Также он назвал фаворитов турнира: «Все просто – Алькарас, Синнер».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
