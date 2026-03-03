  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Турсунов о паузе в тренерской карьере: «Есть очень много интересных игроков, с которыми было бы круто работать, но инициатива должна исходить от игрока»
12

Турсунов о паузе в тренерской карьере: «Есть очень много интересных игроков, с которыми было бы круто работать, но инициатива должна исходить от игрока»

Турсунов: тренер не может бегать за игроком.

Экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов высказался о паузе в тренерской работе.

Турсунов завершил карьеру игрока в 2017 году и сразу стал тренером. С 2017-го по 2019-й и несколько месяцев в 2020-м он был тренером Арины Соболенко. При нем белоруска вошла в топ-10 в одиночке и стала чемпионкой US Open в паре. Затем он работал с Анетт Контавейт, которая под его руководством выиграла пять титулов, вышла в финал итогового турнира и стала второй ракеткой мира.

В 2022-м он тренировал Эмму Радукану, но их сотрудничество подлилось всего два с половиной месяца. В конце 2022-го – начале 2023-го он работал с Белиндой Бенчич, в этот период швейцарка выиграла турниры в Абу-Даби и Аделаиде.

В дальнейшем Турсунов некоторое время работал с Екатериной Александровой, Вероникой КудерметовойРоманом Сафиуллиным.

– Давненько мы тебя не видели в боксе игрока. Как вообще сейчас дела обстоят с этим? У тебя тренерская пауза или…

– Пока да, так выглядит – я пока никого не тренирую. У меня есть игроки, с которыми я работаю периодически какими-то наездами, но постоянного игрока нет. В целом я пока не жалуюсь на жизнь. Все хорошо. Если что-то будет интересное, какой-то крутой проект, то будет замечательно. Если его не будет, то в целом тоже замечательно.

– То есть ты открыт к предложениям, но просто сейчас нет какого-то интересного варианта.

– Если честно, наверное, есть разные градации, но пока никаких предложений с профессионального тура не поступало. Они, наверное, где-то есть. То есть если побегать, поупрашивать менеджеров, чтобы они меня рассмотрели, то, возможно, они и появятся. Но такого прямо очевидного и очень интересного нет.

– А вообще как часто с тобой контактировали за последний год именно из WTA-тура?

– Как часто, не знаю. Было несколько предложений. Ничего такого серьезного не было. Там был игрок, который хотел пересечься, пообщаться. Но в итоге мы вроде как договорились в какой-то день списаться, но в итоге игрок пропал. Я тоже не сильно бегал, не названивал, не говорил: «Слушай, а мы же договаривались как-то созвониться». Для меня это такой некий показатель. Если игрок сказал: «Давайте встретимся, обсудим потенциальное сотрудничество», но потом не вышел на связь, значит, ему не так сильно надо. Так что воспринимаю это как: срастется – хорошо, не срастется – ничего страшного.

Это моя позиция, я достаточно часто ее озвучивал, что, на мой взгляд, тренер не может бегать за игроком. Есть, конечно, игроки, которым есть ощущение, что можно помочь. Есть очень много интересных игроков, с которыми было бы круто работать, но инициатива, на мой взгляд, должна исходить от игрока, потому что это запрос на некую помощь. И помогать людям против их воли, наверное, немного сложновато. То есть ты по сути всегда должен аргументировать, почему твоя помощь этому человеку необходима. То есть, по сути, немножко как будто ты продаешь свою помощь. По крайней мере, когда я играл, то четко понимал, что когда я хочу с каким-то тренером работать, то я прилагаю к этому определенные усилия. Я пытаюсь выйти на связь, я пытаюсь пообщаться. Там могут быть какие-то причины, по которым ты можешь не начать сотрудничество, но приложить это усилие должен, наверное, все-таки игрок. А может быть, это старомодная точка зрения, но у меня она такая.

– Можно сказать, что по сути это игроку надо, и от него должна идти инициатива…

– Ну да, моя позиция такая. И я знаю многих тренеров, которые постоянно где-то появляются в поле зрения игрока и тем самым немножко манипулируют ситуацией для того, чтобы если что, то я тут рядом, не забудь про меня. Там поздравляют с успехами, напишут, какие-то такие аккуратные вбросы делают. Но в целом, мне кажется, это не совсем этично, поэтому я стараюсь так не поступать, – сказал Турсунов в интервью Игорю Дычковскому., – сказал Турсунов в интервью Игорю Дычковскому.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Mr.Tennis | Dychkovsky
logoДмитрий Турсунов
logoATP
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Под лежащего порутчика, портвейн сам не течёт..
Ответ Glenn Tipton
Под лежащего порутчика, портвейн сам не течёт..
поручик
Запятая лишняя. И вообще по отношению к Турсунову глупость.
Если перевести на русский, то букмекеры и так неплохо платят, но если кто захочет прийти на поклон - велком :)
Много хочет, наверно
Ясно, на работу пока не берут
А как быть неизвестном тренеру в таком случае?
Или достаточно подзабытому, как и сам Турсунов 😄
Ответ Skip
А как быть неизвестном тренеру в таком случае? Или достаточно подзабытому, как и сам Турсунов 😄
Совсем неизвестному никак. А у более-менее известных есть агенты.
Ответ Skip
А как быть неизвестном тренеру в таком случае? Или достаточно подзабытому, как и сам Турсунов 😄
Очень просто. Взять молодого игрока с юниоров и довести до мастера
А предложить свою помощь, не задирая собственных хотелок, никак?
У нас толпа молодых юниорок и поменьше юниоров, где нужны твои знания и опыт...но денег мало
Ответ Порядка.нет
А предложить свою помощь, не задирая собственных хотелок, никак? У нас толпа молодых юниорок и поменьше юниоров, где нужны твои знания и опыт...но денег мало
Это не хобби, это работа. Зачем Турсунову работать там, где мало денег да вдобавок ещё и неинтересно?
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Турсунов о паузе в тренерской карьере: «Нет предложения, ради которого готов снова сесть на пороховую бочку»
18 июля 2025, 10:55
Рекомендуем
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). Векич играет с Валентовой, Винус встретится с Парри, Кенин – с Синяковой, Таунсенд, Крюгер вышли во 2-й круг
вчера, 20:53Live
Рыбакина убрала руку организатора со своей талии на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
вчера, 20:51Видео
Бадоса о пятисетовиках у женщин: «Мы к ним готовы. Но люди забывают, что женщинам приходится сталкиваться, например, с гормональными моментами»
вчера, 20:04
Индиан-Уэллс (ATP). Димитров играет с Атманом, Хуркач – с Ковачевичем, Корда встретится с Комесаньей, Берреттини, Фонсека вышли во 2-й круг, Циципас выбыл
вчера, 19:03Live
Александр Бублик: «Чтобы играть на уровне Надаля, Федерера и Джоковича, нужно быть почти инопланетянином»
вчера, 18:45
Каспер Рууд: «Рождение дочери пошло мне на пользу»
вчера, 17:19
Джокович о карьере: «Почему бы не продолжать до тех пор, пока у меня есть азарт и высокий уровень игры?»
вчера, 16:20
Мирра Андреева о собаке: «Мы молимся, чтобы она больше не росла. Она должна была быть ультра-мини»
вчера, 14:35
Александр Бублик: «Хочу попробовать забраться в рейтинге как можно выше»
вчера, 13:09
Де Минаур о том, что они с Болтер трижды выиграли титулы на одной неделе: «Мы подстегиваем друг друга играть хорошо»
вчера, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем