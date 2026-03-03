Матчи «Челленджера» в ОАЭ временно остановлены из-за взрывов неподалеку от кортов
Матчи «Челленджера» в Фуджейре во вторник были прерваны после того, как в районе проведения турнира прозвучали взрывы.
По информации с места событий, игроки, судьи и болбои оперативно ушли с кортов и переместились в безопасную зону. Сроки возобновления матчей пока не объявлены.
Инцидент произошел на фоне резкой эскалации напряженности на Ближнем Востоке: в последние дни Иран наносит удары по американским военным объектам в регионе в ответ на военные действия США и Израиля.
Сообщается, что в промышленной нефтяной зоне города упали обломки беспилотников, после чего произошел взрыв и начался крупный пожар. Также над теннисным комплексом были слышны звуки летающих самолетов.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @edgeAIapp
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем