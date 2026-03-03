Серена потренировалась с Паркс

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс потренировалась с Алисией Паркс .

«Меня спрашивают: «Чем ты занимаешься в свободное время?» 🤔

Я: «Да так, помогаю величайшей теннисистке всех времен», – подписала видео 96-я ракетка мира.

Серена завершила карьеру в сентябре 2022-го, но в августе прошлого года подала заявку, чтобы вернуться в число теннисисток, проходящих допинг-тестирование. 22 февраля завершился период повторного включения – с того дня Уильямс-младшая может участвовать в турнирах.