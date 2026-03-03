Сегодня день рождения Лоренцо Музетти
Сегодня исполняется 24 года пятой ракетке мира Лоренцо Музетти.
Музетти – чемпион двух одиночных турниров ATP. В этом сезоне он дошел до финала в Гонконге и четвертьфинала Australian Open, где снялся из-за травмы.
Музетти – бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже. В составе сборной Италии он дважды выигрывал Кубок Дэвиса (в 2023-м и 2024-м).
Также итальянец – полуфиналист «Уимблдона»-2024 и «Ролан Гаррос»-2025 и четвертьфиналист US Open-2025.
Сердце разбивается за Музетти. Сломался, доминируя над Джоковичем
Если вам нужен фаворит в теннисе – болейте за Лоренцо Музетти
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Всего 24! Ещё много лет карьеры впереди у самого элегантного папочки в туре :) желаю здоровья и всестороннего развития таланта!
