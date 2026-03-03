Сегодня день рождения Лоренцо Музетти

Сегодня исполняется 24 года пятой ракетке мира Лоренцо Музетти .

Музетти – чемпион двух одиночных турниров ATP . В этом сезоне он дошел до финала в Гонконге и четвертьфинала Australian Open , где снялся из-за травмы.

Музетти – бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже. В составе сборной Италии он дважды выигрывал Кубок Дэвиса (в 2023-м и 2024-м).

Также итальянец – полуфиналист «Уимблдона »-2024 и «Ролан Гаррос »-2025 и четвертьфиналист US Open-2025.

