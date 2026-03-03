Медведев о том, в чем за последнее время прибавил сильнее всего: «На турнирах, где я выступал хорошо, была стабильной подача»

Медведев: доволен работой с новой командой и тем, чего мы добились.

11-я ракетка мира Даниил Медведев оценил работу с новым тренерским штабом.

После US Open-2025 россиянин расстался с Жилем Серварой , с которым сотрудничал с 2017-го. На смену ему пришли Томас Юханссон и Рохан Гетцке.

– За полгода работы с новым тренерским штабом, в который входят швед Томас Юханссон и австралиец Рохан Гетцке, вы взяли три титула. Довольны таким результатом?

– Трудно сказать. В принципе я доволен работой с новой командой и тем, чего мы добились. Конечно, хочется всегда большего, в том числе побед на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема». Однако в теннисе результат во многом зависит от соперника, кортов, мячей, погоды. Должно сложиться очень много моментов. Но регулировать те факторы, на которые мы можем влиять, у нас с командой, считаю, получается хорошо.

– Юханссон, чемпион Australian Open 2002 года, отличался упорством, даже упертостью. Он пробует передать вам свои лучшие качества?

– Скорее нет. Конечно, Томас сам выступал на высоком уровне. Ему знакомы эмоции, которые теннисист испытывает в туре. Он знает, что ты чувствуешь в хорошие или плохие моменты, и это действительно помогает. Кроме того, у него большой тренерский опыт. Упражнения, которые он предлагает на тренировках, работают отлично. Но я по сравнению с Томасом играю совершенно иначе, и он это прекрасно понимает. Да и сам теннис за двадцать с лишним лет стал иным.

– В чем вы за последнее время прибавили сильнее всего?

– На турнирах, где я выступал хорошо, была стабильной подача. Да и в плане физического состояния по сравнению с прошлым годом удалось выйти на более высокий уровень, – сказал Медведев в интервью изданию «Коммерсантъ».

Кто теперь тренирует Даниила Медведева?

Медведев взял титул в Дубае – куда летят иранские ракеты в ответ на атаку США и Израиля